Trump’ın “The Beast”i Ankara’ya indi

NATO Liderler Zirvesi öncesi Ankara’da güvenlik hazırlıkları sürerken, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait askeri nakliye uçağı Esenboğa Havalimanı’na indi.

NATO Liderler Zirvesi öncesi Ankara’da güvenlik hazırlıkları sürerken, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait askeri nakliye uçağı Esenboğa Havalimanı’na indi.

Uçağın, ABD Başkanı Donald Trump’ın konvoyu ve helikopter ekipmanlarını taşıdığı öğrenildi.

Konvoyun en dikkat çeken unsuru ise “The Beast” olarak bilinen başkanlık zırhlı limuzini oldu. General Motors tarafından özel olarak üretilen araç, askeri seviye çelik, titanyum ve seramik zırhıyla donatılmış durumda.

Yaklaşık 9 tona ulaşan ağırlığı, kurşun geçirmez kalın camları, patlamaya dayanıklı yakıt deposu, kimyasal-biyolojik saldırı koruması ve bağımsız oksijen sistemiyle The Beast, adeta hareket halindeki bir komuta merkezi olarak çalışıyor. Araçta acil kan torbalarından şifreli uydu iletişimine kadar birçok üst düzey güvenlik özelliği bulunuyor.

Birden fazla aynı araç kullanılarak başkanın hangi limuzinde olduğu gizlenirken, direksiyona yalnızca özel eğitimli Gizli Servis sürücüleri geçebiliyor.

NATO Zirvesi’nde dünyanın en korunaklı araçlarından biri Ankara sokaklarında boy gösterecek. Bu kadar ileri düzey güvenlik önlemleri sizce modern dünyada devlet başkanları için zorunlu mu, yoksa aşırı mı?