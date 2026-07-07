Trump resmi törenle karşılandı: Erdoğan ile baş başa görüşecek

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Türkiye'ye gelen ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Türkiye'ye gelen ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Trump'ın gelişinden önce ABD heyetini taşıyan bir uçak da Ankara'ya ulaşırken, ABD Başkanı'nı taşıyan uçağın inişiyle birlikte resmi ziyaret fiilen başlamış oldu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan Trump, iki gün boyunca yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek.

ERDOĞAN İLE TRUMP BAŞ BAŞA GÖRÜŞECEK

Ziyaret kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek olan Trump, resmi karşılama töreninin ardından Erdoğan ile baş başa görüşme gerçekleştirecek.

Görüşmelerde Türkiye ile ABD arasındaki savunma, ticaret ve yatırım ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

ZİYARETİN İKİNCİ GÜNÜNDE TRUMP, NATO ZİRVESİ PROGRAMINA KATILACAK

Ziyaretin ikinci gününde ise Trump, NATO Zirvesi programına katılacak. Liderlerin resmi karşılama töreni ve aile fotoğrafı çekiminin ardından düzenlenecek NATO Liderleri Çalışma Oturumu'nda yer alacak.

Trump'ın zirve marjında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile de ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ankara'daki temaslarının ardından düzenleyeceği basın toplantısında NATO Zirvesi ve gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunması, daha sonra ise Washington'a dönmesi bekleniyor.