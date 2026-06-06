Trump, Rusya ile Ukrayna arasında anlaşmaya varılması konusunda umutlu

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında bir anlaşmaya varılması konusunda umutlu olduğunu belirterek “Bırakalım onlar anlaşsınlar. Bu işi bu noktaya getiren benim ve bence bu mesele çözüme kavuşacak.” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında bir anlaşmaya varılması konusunda umutlu olduğunu belirterek “Bırakalım onlar anlaşsınlar. Bu işi bu noktaya getiren benim ve bence bu mesele çözüme kavuşacak.” dedi.

ABD Başkanı Trump, Wisconsin eyaletine giderken uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki anlaşma zemini konusuna dair görüşleri sorulan Trump, “Bırakalım onlar anlaşsınlar. Bu işi bu noktaya getiren benim ve bence bu mesele çözüme kavuşacak.” ifadesini kullandı.

İki ülkenin olması gereken noktaya yaklaştığını söyleyen Trump, “Bu, asla yaşanmaması gereken bir savaştı, ben başkan olsaydım asla yaşanmazdı ama bence bu mesele çözüme kavuşacak.” diye konuştu.

Trump’tan İran’la anlaşma yorumu

Uçaktaki soru-cevap bölümünde kısaca İran gündemine de değinen Başkan Trump, Tahran’la müzakere sürecinin iyi gittiğini belirtti.

Trump, “İran konusunda büyük bir başarı elde ediyoruz. Onlar nükleer silaha sahip olmayacaklar, kendileri de nükleer silaha sahip olacak durumda olmadıklarını söylediler.” değerlendirmesini yaptı.

Trump, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton’ın “savaş düşkünü” olduğunu savundu

Gizli bilgi bulundurmak suçlamasından yargılanan ve hakkındaki suçlamayı kabul edeceği öne sürülen eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın hiçbir zaman iyi bir danışman olmadığını savunan Trump, kendisini sadece belirli bir amaç için o göreve bir süreliğine getirdiğini anlattı.

“John Bolton’ı hiçbir zaman sevmedim.” diyen Trump, eski danışmanının zeki biri olmadığını ve “savaş düşkünü” olduğunu savundu.

Bolton’ın şahin görüşlere sahip olduğunu ifade eden ABD Başkanı, “Ağzını açan, konuşan herkesle savaşmak istiyordu. O, her zaman insanları öldürmek ve savaş çıkarmak istiyordu.” dedi.

Trump, Bolton’ın görevi bittikten bazı gizli bilgileri elinde tutarak “dürüst davranmadığını” ve bu davranışın “bedelini ödediğini” savundu.

John Bolton’la ilgili “gizli bilgi” davası

2018-2019 yıllarında ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapan Bolton’a, Ekim 2025’te gizli bilgileri usulsüz kullanmaktan 18 ayrı suçlama yöneltilmişti. Suçlu bulunması halinde Bolton’ın 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği ifade edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk döneminde 2018-2019’da Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapan Bolton, görevinden ayrıldıktan sonra Trump aleyhindeki açıklamalarıyla dikkat çekmiş, Trump da birçok açıklamasında Bolton’ı hedef almıştı.

Associated Press (AP), konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı dünkü haberinde Bolton’ın 26 Haziran’da yapılacak duruşmada hakkındaki suçlamayı kabul edeceğini öne sürmüştü.

Habere göre Bolton, hapis cezasından kurtulmak için Adalet Bakanlığı ile yaptığı anlaşma kapsamında hükümete ait gizli bilgileri elinde bulundurmakla ilgili tek suçlamayı kabul edecek. Anlaşma kapsamında Bolton hapse girmeyecek ancak 2,25 milyon dolar para cezası ödeyecek.

Nihai kararın yargıca ait olduğu ve 26 Haziran’da görülecek duruşmada karar verilmesinin beklendiği belirtilmişti.