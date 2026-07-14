Trump’tan “İran’ı sert şekilde vuracağız” açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırıların devam edeceğini belirterek, İran’ın bu gece ve yarın “sert şekilde” vurulacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırıların devam edeceğini belirterek, İran’ın bu gece ve yarın “sert şekilde” vurulacağını açıkladı.

Trump ayrıca, İran’a yönelik deniz ablukasının yeniden devreye alındığını ve Hürmüz Boğazı’ndan geçen yüklerden yüzde 20 oranında geçiş ücreti alınacağını duyurdu.

“Hürmüz Boğazı açık kalacak”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, “Hürmüz Boğazı açıktır ve İran olsun ya da olmasın açık kalacaktır.” ifadesini kullandı.

Uygulamanın yalnızca İran gemileri ile İran adına faaliyet gösteren müşterileri kapsadığını savunan Trump, diğer ülkelere ait gemilerin boğazı kullanmaya devam edebileceğini belirtti.

Trump, “İran ablukası” olarak adlandırdığı uygulamayla İran’a giriş ve çıkış yapan gemilerin engelleneceğini kaydederek, ABD’nin bundan sonra “Hürmüz Boğazı’nın Koruyucusu” olarak anılacağını ileri sürdü.

Kargolardan yüzde 20 ücret alınacak

Bölgede güvenliğin sağlanmasının maliyetine dikkati çeken Trump, Hürmüz Boğazı’ndan geçen tüm kargolardan yüzde 20 oranında ücret alınacağını açıkladı.

Trump, söz konusu ücretin boğazdaki güvenlik ve emniyet faaliyetlerinin masraflarını karşılamak amacıyla alınacağını ve uygulamanın derhal yürürlüğe gireceğini bildirdi. Uluslararası Denizcilik Örgütünün ise uluslararası sulardan geçiş için zorunlu ücret alınmasının hukuki dayanağı bulunmadığı görüşünde olduğu aktarıldı.

Arakçi’den alaycı yanıt

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de Trump’ın açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Arakçi, “Hürmüz Boğazı’ndan ticari gemilerin emniyetli ve güvenli geçişini kim sağlıyorsa, bu hizmetin karşılığını almalıdır.” ifadesini kullandı.

Boğazın muhafızının İran olduğunu ve öyle kalacağını savunan Arakçi, Trump’ın yüzde 20’lik ücret açıklamasına ilişkin, “Yüzde 20 elbette çok fazla. Biz adil olacağız.” ifadeleriyle alaycı bir değerlendirmede bulundu