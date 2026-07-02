Trump yeni uçağıyla gelecek

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki 36'ncı NATO Liderler Zirvesi'ne kalabalık bir ekiple gelecek.

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki 36'ncı NATO Liderler Zirvesi'ne kalabalık bir ekiple gelecek.

Trump'ın ekibinde bin kişinin yer alması bekleniyor. Ankara'da görev yapacak ekiplerin birçoğu zirveden önce Ankara'ya ulaşacak.

Lojistik ve güvenlik anlamında gelen ilk ekipler başkent Ankara'da ilk çalışmalarını gerçekleştirecek.

TRUMP YENİ UÇAĞIYLA GELECEK

Trump, Ankara'daki zirveye Katar'ın hediye ettiği yeni Boeing 747-8 uçağı ile yani Air Force One ile gelecek.

Uçaktaki başkanlık ekibinde özel kalem müdürleri, ulusal güvenlik danışmanı, basın sözcüsü, konuşma ekipleri, gizli servis ajanları ve bununla birlikte ABD hava ve deniz kuvvetleri personeli yer alacak.

"BU UÇAK GÖRÜLMEMİŞ LÜKS SEVİYESİNDE"

Trump'ın yeni uçağını Katar hediye etmişti.

500 milyon dolar değerindeki uçakta ABD Hava Kuvvetleri tarafından bir dönüşüm çalışması yürütülmüştü.

Trump daha önce yaptığı açıklamada, "Bu uçak daha önce görülmemiş bir lüks seviyesinde uçan Beyaz Saray'a dönüştürüldü." demişti.

HELİKOPTERİ ANKARA'DA BİRLEŞTİRİLECEK

Trump her ziyaretinde olduğu gibi Ankara'ya da özel araçlarıyla gelecek.

O araçlardan bir tanesi Marine One helikopteri.

ABD Başkanı'nın kısa mesafeli seyahatlerinde kullandığı helikopter, Ankara'ya kargo uçakları eşliğinde parçalarına ayrılmış şekilde getirilecek.

Helikopter ABD'li özel ekipler tarafından Ankara'da birleştirilerek Trump'ın kullanımına sunulacak.

GÜVENLİĞİYLE ÖN PLANA ÇIKIYOR

ABD başkanlık helikopteri Marine One yüksek balistik zırh ve füze savunma sistemleri ile elektromanyetik darbelere karşı özel olarak korunuyor.

Parlak yeşil ve beyaz renklere sahip helikopter ortalama 14 yolcu taşıyabiliyor.

MAKAM ARACI CANAVAR DA ANKARA'DA OLACAK

Trump'ın Cadillac marka makam aracı da Ankara'ya getirilecek.

The Beast yani Canavar adı verilen araç Ankara'da kullanılacak.

Amerika'dan gelen ekip güzergah planlamaları ile güvenlik çemberi gibi tüm ayrıntıları Türk yetkililerle planlayacak.

THE BEAST BEŞ KAT ZIRHLI

Trump'ın makam aracı The Beast, kendisi için modifiye edilerek yeniden üretilmişti.

Araç, beş kat zırhı nedeniyle dünyanın en güvenlik otomobillerinden biri olarak kabul ediliyor.

Trump'ın güvenli bir şekilde taşıyacak araç dünyanın en güvenli otomobillerinden biri olarak kabul ediliyor.