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Tuğgeneral Zafer Koca hayatını kaybetti

KIBRIS 11
Yayınlama: 23 Haziran 2026 Salı 17:48 | Güncellendi: 23.06.2026 16:30 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde uzun yıllar önemli görevlerde bulunan ve son olarak Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Tuğgeneral Zafer Koca hayatını kaybetti.
Tuğgeneral Zafer Koca hayatını kaybetti

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde uzun yıllar önemli görevlerde bulunan ve son olarak Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Tuğgeneral Zafer Koca hayatını kaybetti.

Koca’nın vefatı, savunma camiasında üzüntüyle karşılandı. Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı kurumlar ile çok sayıda askeri personel tarafından taziye mesajları yayımlandı.

Tuğgeneral Zafer Koca, KKTC’de de yakından tanınan bir isimdi. Koca, 2022-2023 yıllarında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda Kurmay Başkanı olarak görev yapmış, bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasındaki koordinasyon çalışmalarında önemli sorumluluklar üstlenmişti.

Başarılı askeri kariyerinin ardından 1 Ağustos 2024 tarihinde tuğgeneralliğe terfi eden Koca, Milli Savunma Bakanlığı Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğü’nde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Kaynak: Gündem Kıbrıs