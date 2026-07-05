Tüketiciler Derneği: “Yavuz Çıkarma Plajı’nın kiralanması kararı iptal edilmeli“

KKTC Tüketiciler Derneği, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin Yavuz Çıkarma Plajı’nı 30 yıllığına Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na kiralamasının “Anayasa’nın 38. maddesine aykırı” olduğunu savunarak, kararın iptal edilmesini istedi.

KKTC Tüketiciler Derneği, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin Yavuz Çıkarma Plajı’nı 30 yıllığına Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na kiralamasının “Anayasa’nın 38. maddesine aykırı” olduğunu savunarak, kararın iptal edilmesini istedi.

Dernek Başkanı Hasan Y. Işık, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, Vakıflar İdaresi’nin “Escape Plajı” büfesi dışında plajı “kiralama yetkisi” bulunmadığını ileri sürdü.

Işık, Yavuz Çıkarma Plajı’nın tarihi dokusunun korunmasının ve alanın açık hava müzesi olarak gelecek nesillere kazandırılmasının, Eski Eserler Yasası kapsamında Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’ne verilmesi gerektiği görüşünü savundu.

“Anayasa’nın Madde 38’inci maddesine göre kıyıların devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğunu ve kamu yararına kullanılabileceğini” beliren Hasan Y. Işık, “ ‘Escape Plajı’ adı ile anılan Çıkarma Plajı’nda Vakıflar İdaresi’nin yaptığı kira sözleşmelerinde yurttaşların plajlara girişlerinin engellenemeyeceğinin açıkça yer aldığını” savundu.

Işık, söz konusu kararın iptal edilmesi için hükümet, Meclis ve Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a çağrıda bulundu.