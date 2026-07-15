Tümer: Güney Kıbrıs, EVKAF’ın camileri topluca ziyaret etme talebini reddetti

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY), Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin (EVKAF) Güney Kıbrıs’taki bazı camileri topluca ziyaret etme talebini reddettiği bildirildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY), Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin (EVKAF) Güney Kıbrıs’taki bazı camileri topluca ziyaret etme talebini reddettiği bildirildi.

EVKAF Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, GKRY’nin çeşitli kentlerinde bulunan 3 camiye dini günlerde toplu ziyaret etmek istediklerini KKTC Dışişleri Bakanlığı üzerinden Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) Misyonuna ilettiklerini ifade etti.

Tümer, Baf kentindeki Cami-i Kebir (Büyük Cami) ile Limasol kentindeki Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi’ne yapacakları ziyaret talebinin kabul edilmediğini söyledi.

GKRY’nin son 3 yıla kadar bu camilere EVKAF’ın yaptığı program ile KKTC’den topluca ziyaretlere izin verdiğini hatırlatan Tümer, son programdaki 2 ziyaret talebinin reddedilmesine anlam veremediklerini vurguladı.

Tümer, Rum yönetiminin Mevlid Kandili’nde Larnaka’daki Hala Sultan Türbesi’ne yapılacak toplu ziyarete müsaade ettiğini belirterek, “Biz, KKTC olarak burada Güney’den gelenler için yılda 100’ün üzerinde ayine izin veriyoruz. Ancak Güney Kıbrıs’taki kurumlar bize, Hala Sultan Türbesi’ne ziyaret için yılda 3 kez izin veriyor.” dedi.

Karşılıklı dini mekanların topluca ziyaret edilmesinde KKTC’den gideceklere tanınan yıllık 3 hakkın yeterli olmadığını BMBG’ye ilettiklerini aktaran Tümer, Güney Kıbrıs’ta çok sayıda cami ve Türk tarihine ait eser bulunduğunu ve bunları topluca ziyaret etmek istediklerini söyledi.

Tümer, bu yılkı ziyaret programlarına Cami-i Kebir (Büyük Cami) ile Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi’ni eklediklerini aktararak, “Bu iki camiye yapacağımız topluca ziyarete Rum yönetimi izin vermedi.” diye konuştu.