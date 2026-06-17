Tunaç Atlı Spor Kulübü’nde şampiyonlar geçidi

KKTC Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen İkinci Ayak Engel Atlama Yarışları, 13 Haziran Cumartesi günü Tunaç Atlı Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

KKTC Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen İkinci Ayak Engel Atlama Yarışları, 13 Haziran Cumartesi günü Tunaç Atlı Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Farklı yaş kategorileri ve engel yüksekliklerinde düzenlenen yarışlar, heyecan dolu anlara sahne olurken sporcuların performansları büyük beğeni topladı.

Ülke biniciliğinin önemli organizasyonlarından biri olan yarışlarda, gün boyunca parkurlarda mücadele eden sporcular atlarıyla sergiledikleri uyum ve başarılı sürüşleriyle dikkat çekti. Çok sayıda kulüpten sporcunun katıldığı organizasyonda centilmenlik ön planda olurken, dereceye giren isimler ödül töreninde kupalarına kavuştu.

Yarışların öne çıkan isimleri ev sahibi Tunaç Atlı Spor Kulübü sporcuları Doruk Tunaç ve Rüzgar Tunaç oldu. Doruk Tunaç, “Zoe” isimli atıyla 95 santimetre 18 yaş altı kategorisi ile Genel Klasman’da birincilik elde etti. Başarılı sporcu ayrıca “Coco Chanel” ile mücadele ettiği 105 santimetre kategorisinde de zirvede yer aldı.

Dikkat çeken dereceler

Rüzgar Tunaç ise gün boyunca farklı kategorilerde elde ettiği derecelerle dikkat çekti. Genç sporcu, “Makedonets” ile 60 santimetre 12-15 yaş kategorisinde ikinci olurken, “Cador” ile 95 santimetre kategorisinde ikinci sırayı aldı. Günün en prestijli parkurlarından biri olan 115 santimetre kategorisinde ise yine “Cador” ile kusursuz bir performans ortaya koyarak şampiyonluğa ulaştı.

Yarışlarda özellikle genç sporcuların ortaya koyduğu performans, KKTC biniciliğinin geleceği adına umut verdi. Çelebi, Aner, Royal ve Tunaç Atlı Spor Kulüpleri sporcuları arasında yaşanan rekabet organizasyona ayrı bir heyecan kattı.

95 santimetre Genel Klasman’da Doruk Tunaç birinci, Rüzgar Tunaç ikinci, Noa Duchateau üçüncü olurken, 105 santimetre kategorisinde Doruk Tunaç birinciliği elde etti. Günün en zorlu kategorisi olan 115 santimetrede ise Rüzgar Tunaç şampiyonluk kupasının sahibi oldu.