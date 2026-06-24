Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümünde tören düzenlenecek

KIBRIS 4

Yayınlama: 24 Haziran 2026 Çarşamba 21:01 | Güncellendi: 24.06.2026 20:00 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, kuruluş yıl dönümü kapsamında karargâh ve kışlalarda törenler icra edilecek.

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Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, kuruluş yıl dönümü kapsamında karargâh ve kışlalarda törenler icra edilecek. Bu çerçevede KKTC’deki tören, Paşaköy'de bulunan 28'inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nda yapılacak.