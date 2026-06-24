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24 Haziran 2026 Çarşamba
Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümünde tören düzenlenecek
Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, kuruluş yıl dönümü kapsamında karargâh ve kışlalarda törenler icra edilecek.
Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, kuruluş yıl dönümü kapsamında karargâh ve kışlalarda törenler icra edilecek.
Bu çerçevede KKTC’deki tören, Paşaköy'de bulunan 28'inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nda yapılacak.
Kaynak:
Gündem Kıbrıs