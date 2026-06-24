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Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümünde tören düzenlenecek

KIBRIS 4
Yayınlama: 24 Haziran 2026 Çarşamba 21:01 | Güncellendi: 24.06.2026 20:00 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, kuruluş yıl dönümü kapsamında karargâh ve kışlalarda törenler icra edilecek.
Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümünde tören düzenlenecek

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, kuruluş yıl dönümü kapsamında karargâh ve kışlalarda törenler icra edilecek.

Bu çerçevede KKTC’deki tören, Paşaköy'de bulunan 28'inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nda yapılacak.

Kaynak: Gündem Kıbrıs