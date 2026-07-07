Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Liderler Zirvesi’nden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, ikili görüşme gerçekleştirdikleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, ikili görüşme gerçekleştirdikleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Değerli dostumla (Trump) Ankara’da bir arada olmak bizlere ayrı bir güç katmıştır. Bu ziyaretin ne kadar önemli olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İran-Amerika ilişkilerini nasıl bir düzleme kavuştururuz gayreti içindeyiz. Elimizden geleni yapmak suretiyle dünya barışına adım atalım diye çalışıyoruz.” diye konuştu.

“5 uçağın sözünü aldık”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

“F-35 konusu bizim için yeni bir konu değil ve bunu bizler Amerika ile daha önce görüştük ve biz 5 uçağın da sözünü aldık. İnşallah F-35 konusunda bu Liderler Zirvesi’nden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum. F-35’le ilgili kendilerinden daha önce aldığımız sözü geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına ilişkin, “(Gazze) Değerli dostumla (Trump) konuşarak, bölgedeki barışı sağlamak için bu Liderler Zirvesi’ni çok önemsiyoruz.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “KAAN motorları konusunu Liderler Zirvesi’nde değerli dostumla görüşeceğiz. İnanıyorum ki bize verdiği müjdeyi burada tekrar edecektir.” dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı’na ilişkin soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

“(Trump ile) Biz Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmeleri de değerli dostumla burada paylaşacağız, görüşeceğiz ve ona göre de adımlarımızı atacağız. NATO’da iki önemli ülke olarak Liderler Zirvesi’nden dayanışma içerisinde güçlü bir çıkışı sağlayacağız ve bunu da başaracağımıza inanıyoruz.”

ABD Başkanı Trump: Türkiye ile ilişkilerimiz hiç olmadığı kadar iyi

ABD Başkanı Donald Trump ise konuşmasında şunları kaydetti:

“Türkiye, (Cumhurbaşkanı Erdoğan) liderliğinizde askeri açıdan çok güçlü bir ülke haline geldi. Tüm dünyada saygı gören bir lidersiniz. Cumhurbaşkanı’na büyük saygı duyuyorum. Bu gerçekten de iki ülkenin (Türkiye-ABD) faydasına. Toplantı, dostumun güçlü lideri olduğu Türkiye’de düzenlenmemiş olsaydı, muhtemelen buna katılmazdım. Şu anda Türkiye ile ilişkilerimizin hiç olmadığı kadar iyi olduğunu söyleyebilirim.”

ABD Başkanı Trump, CAATSA yaptırımlarına ilişkin soru üzerine, “Yaptırımları kaldırabileceğimizi söyleyebilirim.” dedi.