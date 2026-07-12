12 Temmuz 2026 Pazar
Yazarlar Videolar Galeriler Röportajlar Nöbetçi Eczaneler

Türkiye’den Suriye’deki feribot kazasında yaşamını yitirenler için taziye mesajı

TÜRKİYE 17
Yayınlama: 12 Temmuz 2026 Pazar 21:26 | Güncellendi: 12.07.2026 20:30 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Suriye&#8217;nin Deyrizor ilindeki Fırat Nehri üzerinde meydana gelen feribot kazasında yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.
Türkiye’den Suriye’deki feribot kazasında yaşamını yitirenler için taziye mesajı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Suriye’nin Deyrizor ilindeki Fırat Nehri üzerinde meydana gelen feribot kazasında yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan Suriye’deki feribot kazasına ilişkin açıklama yapıldı.

Suriye’nin Deyrizor ilindeki Fırat Nehri üzerinde meydana gelen feribot kazasındaki can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, “Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Suriye halkına taziyelerimizi sunuyoruz.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarına destek sağlayan Türkiye’nin, Suriye hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi