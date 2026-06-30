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1 Temmuz 2026 Çarşamba
Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, Khassim Diagne ile görüştü
Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne ile görüştü.
Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne ile görüştü.
Türkiye Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Bozay, Diagne ile görüştü.
Kaynak:
Kıbrıs Gazetesi