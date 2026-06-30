Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, Khassim Diagne ile görüştü

KIBRIS 23

Yayınlama: 30 Haziran 2026 Salı 13:58 | Güncellendi: 30.06.2026 23:15 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya

Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne ile görüştü.

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Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne ile görüştü. Türkiye Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Bozay, Diagne ile görüştü.