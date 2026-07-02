Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Suriye’nin başkenti Şam’da yapılan saldırıyı kınadı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Suriye’nin başkenti Şam’ın Hicaz bölgesinde düzenlenen ve can kayıplarına yol açan saldırının güçlü şekilde kınadığı bildirildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Suriye’nin başkenti Şam’ın Hicaz bölgesinde düzenlenen ve can kayıplarına yol açan saldırının güçlü şekilde kınadığı bildirildi.

Başkent Şam’ın en işlek noktalarından biri olan tarihi Hamidiye Çarşısı’na giden yol üzerindeki Adalet Sarayı yanındaki kafede patlama meydana geldi.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan patlamada 5 kişinin öldüğü belirtilirken 16 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şam’ın Hicaz bölgesindeki bir kafede meydana gelen saldırının el yapımı patlayıcıyla (EYP) gerçekleştiği belirtildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAYINLADI

Dışişleri Bakanlığı’ndan Suriye’de düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Suriye’nin başkenti Şam’ın Hicaz bölgesinde bugün gerçekleştirilen ve can kayıplarına yol açan saldırıyı güçlü şekilde kınıyoruz.” ifadesi yer aldı.

“TÜRKİYE, DAYANIŞMAYI SÜRDÜRECEKTİR”

Suriye’ye olan desteğin yinelendiği açıklamada ayrıca, şu ifadeler kullanıldı:

“Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Suriye halkına taziyelerimizi sunuyoruz.

Suriye’de sürdürülebilir istikrar ve güvenliği tesis etme yolunda kaydedilen gelişmeyi sekteye uğratmayı amaçlayan bu tür girişimlere ve toplumsal huzuru bozmaya çalışan çevrelere karşı en iyi yanıtın, birlik ve beraberliğini muhafaza etmek suretiyle yine Suriye halkı tarafından verileceğine olan inancımız tamdır.

Türkiye, bu süreçte Suriye’yle dayanışmasını sürdürecektir.”