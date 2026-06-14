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Türkiye, Dünya Kupası'na Avustralya yenilgisiyle başladı

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Yayınlama: 14 Haziran 2026 Pazar 13:51 | Güncellendi: 14.06.2026 21:31 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Türkiye A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası D grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu.
Türkiye, Dünya Kupası'na Avustralya yenilgisiyle başladı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası D grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu.

Maçın golleri 27' Irankunda, 75' Metcalfe'den geldi.

Bu sonuçla D Grubu'nda ABD 3 puanla zirveda yer aldı. Avustralya aynı puanla 2. sırada kendine yer buldu.

Türkiye -2 averaj ile 3. sırada yer alırken, ABD'ye 3-0 mağlup olan Paraguay 4. ve son sırada yer aldı.

Ay yıldızlılar Dünya Kupası'ndaki bir sonraki maçını 20 Haziran Cumartesi, saat 06.00'da Paraguay ile oynayacak. 3. ve son maç 26 Haziran Cuma, 05.00'te oynanacak.

Kaynak: Gündem Kıbrıs