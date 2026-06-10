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Türkiye İçişleri Bakanı Çiftçi KKTC'de

KIBRIS 31
Yayınlama: 10 Haziran 2026 Çarşamba 01:58 | Güncellendi: 10.06.2026 12:48 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, KKTC'ye geldi.
Türkiye İçişleri Bakanı Çiftçi KKTC'de

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, KKTC'ye geldi.

Çiftçi’yi Ercan Havaalanında Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ve diğer yetkililer karşıladı.

Bakan Çiftçi, yarın başlayacağı resmi ziyaretleri kapsamında Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Başbakan Ünal Üstel tarafından kabul edilecek.

Çiftçi ayrıca mevkidaşı Dursun Oğuz ile de bir araya gelecek.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ile Türk Polis İrtibat Ofisi'ni ziyaret edecek Çiftçi'nin, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı İlker Görgülü ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Sebahattin Kılınç ile de görüşmesi planlanıyor.

Kaynak: Gündem Kıbrıs