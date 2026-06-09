Türkiye İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, KKTC’ye ziyarette bulunacak

Türkiye İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 10 Haziran’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Türkiye İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 10 Haziran’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyaret kapsamında Bakan Çiftçi’nin, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Başbakan Ünal Üstel ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Program çerçevesinde KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile de görüşecek olan Çiftçi, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ve Türk Polis İrtibat Ofisi’ni ziyaret edecek.

Bakan Çiftçi’nin ayrıca KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç ile görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

Ziyaretin, iki ülke arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik önemli temaslara sahne olması bekleniyor.