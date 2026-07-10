Türkiye İletişim Başkanı Duran’dan Avrupa Parlamentosu’nun Kıbrıs kararına tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Avrupa Parlamentosu’nun Kıbrıs konusunda kabul ettiği ve Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik iddialar içeren kararını kınadı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Avrupa Parlamentosu’nun Kıbrıs konusunda kabul ettiği ve Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik iddialar içeren kararını kınadı.

Duran, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Parlamentosu’nun kararının kabul edilemez olduğunu belirterek, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik asılsız iddialar içeren kararı en güçlü şekilde kınıyorum.” ifadesini kullandı.

Kıbrıs meselesine taraflı bir anlayışla yaklaşıldığını vurgulayan Duran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını yok sayan siyasi nitelikteki girişimin hiçbir hükmü ve değerinin bulunmadığını kaydetti.

Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde KKTC’nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne verdiği desteği kararlılıkla sürdüreceğini belirten Duran, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun her platformda savunulmaya devam edileceğini bildirdi.

Duran, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ile adaya barış ve güvenlik getirdiğini ifade ederek, Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının varlığının ve geleceğinin teminatı olduğunu vurguladı.

Siyasi saiklerle alınan kararların bu gerçeği değiştiremeyeceğinin altını çizen Duran, söz konusu girişimlerin Türkiye’nin Kıbrıs davasındaki kararlı duruşunu gölgeleyemeyeceğini kaydetti.

Duran’ın açıklaması şöyle: