Türkiye Milli Savunma Bakanlığı: ABD ile İran arasındaki mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD ile İran arasında çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakata ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD ile İran arasında çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakata ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “ABD ile İran arasında çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyor, söz konusu mutabakatın bölgede kalıcı barış, güvenlik ve istikrara katkı sağlamasını temenni ediyoruz” denildi.

Açıklamada, Türkiye’nin bölgesel barış ve istikrarın korunmasını önceleyen yaklaşımını sürdürdüğü vurgulanarak, sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözümünün desteklendiği ifade edildi.

Mutabakatın korunması ve sabote edilmesine yönelik girişimlerin önlenmesi bakımından ilgili tüm tarafların sağduyulu, itidalli ve sorumlu bir tutum sergilemesinin büyük önem taşıdığı belirtilen açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin de yakından takip edildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, enerji arz güvenliği, deniz ticareti ve seyrüsefer emniyetinin korunmasının küresel istikrar açısından büyük önem taşıdığı vurgulanarak, Türkiye’nin uluslararası hukuk çerçevesinde bu alanlarda yürütülecek çalışmalara katkı sağlamaya hazır olduğu ifade edildi.

ARAMA KURTARMA DAVET TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, 22-26 Haziran tarihleri arasında Doğu Akdeniz’de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hava sahası, kara suları ve ana karası üzerinde Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın gerçekleştirileceğini açıkladı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada, tatbikatın Türkiye'nin arama-kurtarma bölgesi içerisinde yer alan uluslararası sularda icra edileceğini belirtti.

Aktürk, tatbikata Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve çeşitli sivil kurum ve kuruluşların katılacağını ifade etti.