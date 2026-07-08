Türkiye’ye F-35 ihtimali Netanyahu’yu korkuttu: ABD’ye “satmayın” çağrısı yaptı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ankara’daki NATO Zirvesi’nde Türkiye’ye F-35 satışı konusunda olumlu mesajlar verdiği iddiası İsrail’de yankı uyandırdı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ankara’daki NATO Zirvesi’nde Türkiye’ye F-35 satışı konusunda olumlu mesajlar verdiği iddiası İsrail’de yankı uyandırdı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olası satışın Orta Doğu’daki güç dengesini değiştireceğini öne sürerek Washington’a “Ben olsam satmazdım” sözleriyle seslendi.

Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi’nde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump’ın, Türkiye’ye F-35 savaş uçağı satışı ve CAATSA yaptırımlarının kaldırılması konusunda olumlu mesajlar verdiği öne sürüldü. Bu gelişme İsrail cephesinde dikkatle takip edilirken, Başbakan Binyamin Netanyahu’dan sert bir açıklama geldi. Netanyahu, Türkiye’ye F-35 satışının bölgedeki güç dengesini etkileyeceğini savunarak ABD yönetimine satıştan vazgeçme çağrısı yaptı.

TRUMP’IN F-35 MESAJI İSRAİL’DE YANKI UYANDIRDI

Ankara’daki NATO Zirvesi kapsamında yapılan temaslarda Türkiye’nin F-35 programına dönüşü ve CAATSA yaptırımlarının kaldırılması yeniden gündeme geldi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın bu konuda olumlu mesajlar verdiği iddiası, İsrail basını ve siyasi çevrelerinde geniş yankı buldu.

NETANYAHU’DAN WASHINGTON’A “SATMAYIN” ÇAĞRISI

F-35 satış ihtimalinin yeniden masaya gelmesi üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Netanyahu, Türkiye’ye F-35 savaş uçağı verilmemesi gerektiğini savunarak ABD yönetimine kararından vazgeçme çağrısında bulundu.

“ORTA DOĞU’DAKİ GÜÇ DENGESİNİ YOK EDER”

Netanyahu, F-35’lerin Türkiye’ye teslim edilmesinin Orta Doğu’daki güç dengesini bozacağını iddia etti.

İsrail Başbakanı, Türkiye’nin bölgesel hedeflerine ilişkin suçlamalarda bulunarak, “Ben olsam satmazdım” ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN VE KIBRIS ÜZERİNDEN MESAJ VERDİ

Netanyahu açıklamasında Yunanistan ve Kıbrıs üzerinden de Batı dünyasına mesaj verdi.

Türkiye’nin NATO müttefiki Yunanistan’ı tehdit ettiğini ileri süren Netanyahu, Kıbrıs meselesini de gündeme getirerek F-35 satışına karşı argümanlarını güçlendirmeye çalıştı.

İSRAİL’İN ENDİŞESİ BÜYÜDÜ

Türkiye’nin F-35 programına dönüş ihtimalinin güçlenmesi, İsrail cephesinde güvenlik dengeleri açısından dikkatle izleniyor.

İsrail yönetimi, Türkiye’nin gelişmiş savaş uçaklarına erişiminin bölgede askeri dengeyi değiştirebileceğini savunuyor.

ANKARA-WASHINGTON HATTINDA KRİTİK BAŞLIK

Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması ve CAATSA yaptırımları, uzun süredir Ankara-Washington hattındaki en kritik savunma başlıkları arasında yer alıyor.

NATO Zirvesi’nde bu konunun yeniden gündeme gelmesi, iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açılabileceği yorumlarına neden oldu.

Trump’ın olumlu mesajları sonrası Türkiye’nin F-35 sürecinde nasıl bir takvim izleneceği merak konusu oldu.