U12 Kızlar Ligi’nde Şampiyon Levent Spor

Basketbolda 2025-2026 U12 Kızlar Ligi, Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final karşılaşmalarıyla tamamlandı.

Basketbolda 2025-2026 U12 Kızlar Ligi, Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final karşılaşmalarıyla tamamlandı.

Finalde Levent Spor, Kıvılcım Spor Kulübü’nü 99-38 mağlup ederek şampiyonluk kupasını kaldırırken, üçüncülük maçında Base Kyrenia’yı 77-52 mağlup eden Actlanders bronz madalyanın sahibi oldu.

Levent finalde rakibine şans tanımadı

Final karşılaşmasına yüksek tempoyla başlayan Levent Spor, ilk periyottan itibaren oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. Beren İncekalan’ın etkili performansıyla ilk çeyreği 32-10 önde geçen Levent, ikinci periyotta da üstün oyununu sürdürerek devreye 56-17’lik avantajla girdi.

İkinci yarıda da oyun disiplininden ödün vermeyen Levent Spor, üçüncü periyot sonunda farkı 47 sayıya çıkararak son bölüme 78-31 üstün girdi. Son periyotta da rakibinin geri dönüşüne izin vermeyen sarı-lacivertliler, parkeden 99-38 galip ayrılarak sezonu şampiyon olarak tamamladı. Finalin yıldızı 39 sayıyla Beren İncekalan olurken, Mira Bozkurt 24 sayı ve 10 ribaund, Ecrin Nazlı Sürer ise 12 sayı ve 15 ribaundluk performanslarıyla galibiyete önemli katkı sağladı.

Actlanders bronz madalyayı aldı

Günün üçüncülük karşılaşmasında ise Actlanders, Base Kyrenia karşısında baştan sona üstün bir oyun sergiledi. İlk periyodu 22-8 önde tamamlayan Actlanders, soyunma odasına 44-32 üstün girdi.

Savunmadaki etkili oyununu ikinci yarıda da sürdüren ekip, farkı açarak mücadeleyi 77-52 kazandı ve ligi üçüncü sırada tamamladı. Actlanders’ta Kumsal Erzeybek 34 sayı ve 18 ribaundla maçın yıldızı olurken, Selin Mannaş 23 sayılık performansıyla galibiyette önemli rol oynadı. Karşılaşmada Actlanders’ın ulaştığı en büyük fark 28 sayı oldu. Böylece U12 Kızlar Ligi’nde Levent Spor şampiyonluğa ulaşırken, Kıvılcım Spor Kulübü ikinci, Actlanders üçüncü, Base Kyrenia ise dördüncü sırada yer aldı.

Dokuz takımın mücadele ettiği organizasyon, geleceğin basketbolcularının ortaya koyduğu mücadele ve yüksek performansla tamamlandı.