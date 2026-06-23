U13 Ligi’nde haftanın programı (22-26 Haziran 2026)

U13 Ligi’nde 22-26 Haziran 2026 tarihinde oynanacak maçların programı belli oldu.

U13 Ligi’nde 22-26 Haziran 2026 tarihinde oynanacak maçların programı belli oldu.

U13 Ligi 1.Grup

22.06.2026

17:30:Gazimağusa Canbulat Stadı: Dumlupınar – DND L. Gençler Birliği (Yusufcan Dönder)

18:30:Gazimağusa Canbulat Stadı: Karpaz Spor Akademisi – 1461 İskele Trabzonspor (Sibel Yeşilırmak)

19:30: Gazimağusa Canbulat Stadı: Mağusa Türk Gücü – Yedikonuk (Osman Karayaka)

20:30: Gazimağusa Canbulat Stadı: Mormenekşe – Yeniboğaziçi (Can Berk Yıldız)

24.06.2026

17:30: İskele Şht. Eren Bülbül Stadı:1461 İskele Trabzonspor-Mağusa Türk Gücü (Nurhan Kutlugün)

18:30: İskele Şht. Eren Bülbül Stadı: DND L. Gençler Birliği – Karpaz Spor Akademisi (Sibel Yeşilırmak)

19:30: İskele Şht. Eren Bülbül Stadı: Yedikonuk – Mormenekşe (Eylem Yeşilırmak)

20:30: İskele Şht. Eren Bülbül Stadı: Yeniboğaziçi – Dumlupınar (Osman Karayaka)

26.06.2026

17:30: Civisil Zehra Çırakoğlu Stadı: Karpaz Spor Akademisi – Dumlupınar (Özde Özdemir)

18:30: Civisil Zehra Çırakoğlu Stadı: Mağusa Türk Gücü – DND L. Gençler Birliği (Özde Özdemir)

19:30: Civisil Zehra Çırakoğlu Stadı: Mormenekşe – 1461 İskele Trabzonspor (Sibel Yeşilırmak)

20:30: Civisil Zehra Çırakoğlu Stadı: Yedikonuk – Yeniboğaziçi (Osman Karayaka)

U13 Ligi 2.Grup

23.06.2026

18:30: Gaziköy Şenol Stadı: Ergazi – Akova Vuda (Özde Özdemir)

19:30: Gaziköy Şenol Stadı: Geçitkale – Türkmenköy (Özde Özdemir)

20:30: Gaziköy Şenol Stadı: Mutluyaka – Vadili (Ahmet Yenilmez)

25.06.2026

18:30: Geçitkale Stadı: Akova Vuda – Gaziköy (Özde Özdemir)

19:30: Geçitkale Stadı: Türkmenköy – Mutluyaka (Ahmet Yenilmez)

20:30: Geçitkale Stadı: Vadili – Ergazi (Özde Özdemir)

U13 Ligi 3.Grup

22.06.2026

17:30: Gönyeli Stadı: Değirmenlik – Çetinkaya (Mert Aksu)

18:30: Gönyeli Stadı: Göçmenköy – Cihangir (Nurhan Kutlugün)

19:30: Gönyeli Stadı: Gönyeli – Yenicami (Serdar Gürpınar)

20:30: Gönyeli Stadı: Küçük Kaymaklı – Yenikent Perçinci (Serdar Gürpınar)

24.06.2026

17:30: Göçmenköy Stadı: Cihangir – Gönyeli (Mert Aksu)

18:30: Göçmenköy Stadı: Yenikent Perçinci – Değirmenlik (Özde Özdemir)

19:30: Göçmenköy Stadı: Çetinkaya – Göçmenköy (Ahmet Atlar)

20:30: Göçmenköy Stadı: Yenicami – Küçük Kaymaklı (Yalçın Kabacıklı)

26.06.2026

17:30: Cihangir Antrenman Sahası: Gönyeli – Çetinkaya (Nurhan Kutlugün)

18:30: Cihangir Antrenman Sahası: Yenicami – Yenikent Perçinci (Nurhan Kutlugün)

19:30: Cihangir Antrenman Sahası: Göçmenköy – Değirmenlik (Mert Aksu)

20:30: Cihangir Antrenman Sahası: Küçük Kaymaklı – Cihangir (Mert Aksu)

U13 Ligi 4.Grup

23.06.2026

17:30: Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı : Perre Spor Derneği – Ali Can Gül SAD (Arda Yalçın)

18:30: Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı: Alsancak Yeşilova – Lapta (Abdulkadir Karadağ)

19:30: Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı : Karaoğlanoğlu – Doğan Türk Birliği (Orhan Kuşappi)

20:30: Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı : Düzkaya – Girne Halk Evi (Abdulkadir Karadağ)

25.06.2026

17:30: Esentepe Mehmet Kim Stadı: Lapta-Türk Ocağı Limasol (Halil Atlar)

18:30: Esentepe Mehmet Kim Stadı: Girne Halk Evi – Alsancak Yeşilova (Halil Atlar)

19:30: Esentepe Mehmet Kim Stadı: Doğan Türk Birliği – Düzkaya (Hazar Zihni Özen)

20:30: Esentepe Mehmet Kim Stadı: Ali Can Gül SAD – Karaoğlanoğlu (Hazar Zihni Özen)

26.06.2026

17:30: Esentepe Mehmet Kim Stadı: Karaoğlanoğlu – Perre Spor Derneği (Ahmet Yenilmez)

18:30: Esentepe Mehmet Kim Stadı: Türk Ocağı Limasol – Girne Halk Evi (Arda Yalçın)

19:30: Esentepe Mehmet Kim Stadı: Alsancak Yeşilova – Doğan Türk Birliği (Mesut Bozlar)

20:30: Esentepe Mehmet Kim Stadı: Düzkaya – Ali Can Gül SAD (Mesut Bozlar)

U13 Ligi 5.Grup

22.06.2026

20:30: Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı: Baf Ülkü Yurdu – Alayköy Gençlik (Mertcan Yaprak)

19:30: Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı: Gaziveren – M. Hacıali Yılmazköy (Mesut Bozlar)

24.06.2026

18:30: Ağırdağ Boğaz Ahmet Dayı Stadı: M. Hacıali Yılmazköy – Lefke (Neşe Usta)

19:30: Ağırdağ Boğaz Ahmet Dayı Stadı: Yalova – Baf Ülkü Yurdu (Arda Bilgimer)

20:30: Ağırdağ Boğaz Ahmet Dayı Stadı: Alayköy Gençlik – Binatlı (Ahmet Atlar)

26.06.2026

18:30: Gaziveren Hüseyin Özkorkut Stadı: M. Hacıali Yılmazköy – Yalova (Merve Ateş)

19:30: Gaziveren Hüseyin Özkorkut Stadı: Binatlı – Baf Ülkü Yurdu (Merve Ateş)

20:30: Gaziveren Hüseyin Özkorkut Stadı: Gaziveren – Alayköy Gençlik (Güneş Demir)