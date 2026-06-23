U13 Ligi’nde haftanın programı (22-26 Haziran 2026)

U13 Ligi’nde 22-26 Haziran 2026 tarihinde oynanacak maçların programı belli oldu.
U13 Ligi 1.Grup
22.06.2026
17:30:Gazimağusa Canbulat Stadı: Dumlupınar – DND L. Gençler Birliği (Yusufcan Dönder)
18:30:Gazimağusa Canbulat Stadı: Karpaz Spor Akademisi – 1461 İskele Trabzonspor (Sibel Yeşilırmak)
19:30: Gazimağusa Canbulat Stadı: Mağusa Türk Gücü – Yedikonuk (Osman Karayaka)
20:30: Gazimağusa Canbulat Stadı: Mormenekşe – Yeniboğaziçi (Can Berk Yıldız)
24.06.2026
17:30: İskele Şht. Eren Bülbül Stadı:1461 İskele Trabzonspor-Mağusa Türk Gücü (Nurhan Kutlugün)
18:30: İskele Şht. Eren Bülbül Stadı: DND L. Gençler Birliği – Karpaz Spor Akademisi (Sibel Yeşilırmak)
19:30: İskele Şht. Eren Bülbül Stadı: Yedikonuk – Mormenekşe (Eylem Yeşilırmak)
20:30: İskele Şht. Eren Bülbül Stadı: Yeniboğaziçi – Dumlupınar (Osman Karayaka)
26.06.2026
17:30: Civisil Zehra Çırakoğlu Stadı: Karpaz Spor Akademisi – Dumlupınar (Özde Özdemir)
18:30: Civisil Zehra Çırakoğlu Stadı: Mağusa Türk Gücü – DND L. Gençler Birliği (Özde Özdemir)
19:30: Civisil Zehra Çırakoğlu Stadı: Mormenekşe – 1461 İskele Trabzonspor (Sibel Yeşilırmak)
20:30: Civisil Zehra Çırakoğlu Stadı: Yedikonuk – Yeniboğaziçi (Osman Karayaka)
U13 Ligi 2.Grup
23.06.2026
18:30: Gaziköy Şenol Stadı: Ergazi – Akova Vuda (Özde Özdemir)
19:30: Gaziköy Şenol Stadı: Geçitkale – Türkmenköy (Özde Özdemir)
20:30: Gaziköy Şenol Stadı: Mutluyaka – Vadili (Ahmet Yenilmez)
25.06.2026
18:30: Geçitkale Stadı: Akova Vuda – Gaziköy (Özde Özdemir)
19:30: Geçitkale Stadı: Türkmenköy – Mutluyaka (Ahmet Yenilmez)
20:30: Geçitkale Stadı: Vadili – Ergazi (Özde Özdemir)
U13 Ligi 3.Grup
22.06.2026
17:30: Gönyeli Stadı: Değirmenlik – Çetinkaya (Mert Aksu)
18:30: Gönyeli Stadı: Göçmenköy – Cihangir (Nurhan Kutlugün)
19:30: Gönyeli Stadı: Gönyeli – Yenicami (Serdar Gürpınar)
20:30: Gönyeli Stadı: Küçük Kaymaklı – Yenikent Perçinci (Serdar Gürpınar)
24.06.2026
17:30: Göçmenköy Stadı: Cihangir – Gönyeli (Mert Aksu)
18:30: Göçmenköy Stadı: Yenikent Perçinci – Değirmenlik (Özde Özdemir)
19:30: Göçmenköy Stadı: Çetinkaya – Göçmenköy (Ahmet Atlar)
20:30: Göçmenköy Stadı: Yenicami – Küçük Kaymaklı (Yalçın Kabacıklı)
26.06.2026
17:30: Cihangir Antrenman Sahası: Gönyeli – Çetinkaya (Nurhan Kutlugün)
18:30: Cihangir Antrenman Sahası: Yenicami – Yenikent Perçinci (Nurhan Kutlugün)
19:30: Cihangir Antrenman Sahası: Göçmenköy – Değirmenlik (Mert Aksu)
20:30: Cihangir Antrenman Sahası: Küçük Kaymaklı – Cihangir (Mert Aksu)
U13 Ligi 4.Grup
23.06.2026
17:30: Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı : Perre Spor Derneği – Ali Can Gül SAD (Arda Yalçın)
18:30: Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı: Alsancak Yeşilova – Lapta (Abdulkadir Karadağ)
19:30: Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı : Karaoğlanoğlu – Doğan Türk Birliği (Orhan Kuşappi)
20:30: Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı : Düzkaya – Girne Halk Evi (Abdulkadir Karadağ)
25.06.2026
17:30: Esentepe Mehmet Kim Stadı: Lapta-Türk Ocağı Limasol (Halil Atlar)
18:30: Esentepe Mehmet Kim Stadı: Girne Halk Evi – Alsancak Yeşilova (Halil Atlar)
19:30: Esentepe Mehmet Kim Stadı: Doğan Türk Birliği – Düzkaya (Hazar Zihni Özen)
20:30: Esentepe Mehmet Kim Stadı: Ali Can Gül SAD – Karaoğlanoğlu (Hazar Zihni Özen)
26.06.2026
17:30: Esentepe Mehmet Kim Stadı: Karaoğlanoğlu – Perre Spor Derneği (Ahmet Yenilmez)
18:30: Esentepe Mehmet Kim Stadı: Türk Ocağı Limasol – Girne Halk Evi (Arda Yalçın)
19:30: Esentepe Mehmet Kim Stadı: Alsancak Yeşilova – Doğan Türk Birliği (Mesut Bozlar)
20:30: Esentepe Mehmet Kim Stadı: Düzkaya – Ali Can Gül SAD (Mesut Bozlar)
U13 Ligi 5.Grup
22.06.2026
20:30: Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı: Baf Ülkü Yurdu – Alayköy Gençlik (Mertcan Yaprak)
19:30: Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı: Gaziveren – M. Hacıali Yılmazköy (Mesut Bozlar)
24.06.2026
18:30: Ağırdağ Boğaz Ahmet Dayı Stadı: M. Hacıali Yılmazköy – Lefke (Neşe Usta)
19:30: Ağırdağ Boğaz Ahmet Dayı Stadı: Yalova – Baf Ülkü Yurdu (Arda Bilgimer)
20:30: Ağırdağ Boğaz Ahmet Dayı Stadı: Alayköy Gençlik – Binatlı (Ahmet Atlar)
26.06.2026
18:30: Gaziveren Hüseyin Özkorkut Stadı: M. Hacıali Yılmazköy – Yalova (Merve Ateş)
19:30: Gaziveren Hüseyin Özkorkut Stadı: Binatlı – Baf Ülkü Yurdu (Merve Ateş)
20:30: Gaziveren Hüseyin Özkorkut Stadı: Gaziveren – Alayköy Gençlik (Güneş Demir)