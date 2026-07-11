U13 Ligi’nde heyecan sürüyor

U13 Ligi tüm hızıyla devam ediyor.

U13 Ligi tüm hızıyla devam ediyor.

U13 Ligi’nde 2 grupta 8’er, 3 grupta 7’şer olmak üzere toplam 37 takım mücadele ediyor.

Tek devreli lig formatına göre oynanan karşılaşmaların ardından gruplarda ilk üç sırayı alan takımlar ve en iyi dördüncü son 16 turuna yükselecek. U13 Ligi geçtiğimiz hafta 5 grupta oynanan 17 maçla devam ederken 6 maçı ev sahibi takımlar, 5 maçı deplasman takımları kazandı.

5 maçın beraberlikle sonuçlandı. Ligde 57 gol atıldı. U13 Ligi’nde geçtiğimiz hafta en farklı sonucu 1. Grupta DND L. Gençler Birliği evinde Mormenekşe’yi, 5. Grupta Baf Ülkü Yurdu evinde Gaziveren’i aynı sonuçla 9-0 mağlup ederek aldılar.

Grup Liderleri

1. Grup: Mağusa Türk Gücü

2. Grup: Gaziköy

3. Grup: Göçmenköy

4. Grup: Doğan Türk Birliği

5. Grup: Baf Ülkü Yurdu

U13 Ligi’nde geçtiğimiz hafta gruplarda oynanan maçlarda alınan toplu sonuçlar

1. GRUP

1461 İskele Trabzonspor-Yedikonuk: 3-1

DND L. Gençler Birliği-Mormenekşe: 9-0

Dumlupınar-Mağusa Türk Gücü: 3-3

2. GRUP

Türkmenköy-Vadili: 1-1

Gaziköy-Ergazi: 2-0

Geçitkale-Akova Vuda: 1-1

3. GRUP

Cihangir-Yenicami: 0-0

Değirmenlik-Gönyeli: 1-2

Çetinkaya-Küçük Kaymaklı: 2-3

Yenikent Perçinci-Göçmenköy: 0-0

4. GRUP

Doğan Türk Birliği-Türk Ocağı: 2-0

Perre Spor Derneği-Düzkaya: 3-0

Ali Can Gül SAD-Alsancak Yeşilova: 1-2

5. GRUP

Alayköy Gençlik-Lefke: 0-5

Baf Ülkü Yurdu-Gaziveren: 9-0

Yalova-Binatlı: 0-2

U13 Ligi 1. Grup Gol Krallığı

6 Gol: Aras Osum (DND L. Gençler Birliği)

5 Gol: Miraç Derici (Yeniboğaziçi)

4 Gol: Ahmet Efe Taş (Dumlupınar), Kuzey Akar (Mağusa Türk Gücü), Matsveı Melnıkau (DND L. Gençler Birliği), Orhan Yavuz Çalık (DND L. Gençler Birliği)

U13 Ligi 2. Grup Gol Krallığı

5 Gol: İrfan Cincioğlu (Gaziköy)

4 Gol: Sinan Osman Hergünerler (Ergazi)

3 Gol: Aras Atlı (Türkmenköy)

U13 Ligi 3. Grup Gol Krallığı

4 Gol: Hasan Atlar (Küçük Kaymaklı)

3 Gol: Aray Mehmet Ayder (Çetinkaya)

U13 Ligi 4. Grup Gol Krallığı

6 Gol: Yusf Nurettin Güneş (Ali Can Gül SAD)

4 Gol: Sait Eran Yalçınkaya (Ali Can Gül SAD), Deren Mehmet Çavuş (Doğan Türk Birliği)

3 Gol: Emir Devidas (Perre Spor Derneği), Evren Ali Kaya (Girne Halk Evi), Çınar Sönmez (Doğan Türk Birliği)

U13 Ligi 5. Grup Gol Krallığı

8 Gol: Süleyman Karderşoğlu (Baf Ülkü Yurdu)

5 Gol: Ersoy Volkan (Lefke)

5 Gol: Kenan Kurtarankartal (Mustafa Hacıali Yılmazköy), Tansel Ersözer (Baf Ülkü Yurdu)

Haber: Ahmet OGAN