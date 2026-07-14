U13 Ligi’nde liderler kayıpsız devam ediyor



Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından ilk kez düzenlenen U13 Ligi’nde heyecan oynanan karşılaşmalarla sürdü. Beş grupta mücadele eden 37 takımın yer aldığı organizasyonda haftanın programında 17 maç bulunurken, 14 karşılaşma oynandı, 3 maç ise ertelendi.

Haftada oynanan maçlarda ev sahibi ekipler 6, deplasman takımları ise 8 galibiyet aldı. Toplam 57 golün kaydedildiği haftada en farklı sonuç, Binatlı’nın deplasmanda Gaziveren’i 11-0 mağlup etmesiyle alındı.

Gruplarda liderlik koltuğunda ise 1. Grup’ta Dumlupınar, 2. Grup’ta Gaziköy, 3. Grup’ta Küçük Kaymaklı, 4. Grup’ta Doğan Türk Birliği ve 5. Grup’ta Baf Ülkü Yurdu yer aldı.

Ligde geride kalan haftalar sonunda Gaziköy ile Baf Ülkü Yurdu beşte beş yaparak 15 puana ulaşırken, Doğan Türk Birliği ise altıda altı ile 18 puan toplayarak dikkat çekti.

Gol krallığında ise grupların zirvesinde Aras Osum (DND L. Gençler Birliği) 6 gol, İrfan Cincioğlu (Gaziköy) 7 gol, Hasan Atlar (Küçük Kaymaklı) ve Ayhan Halit Acarkan (Gönyeli) 4’er gol, Yusuf Nurettin Güneş (Ali Can Gül SAD) 8 gol ve Mehmet Güner Asilkan (Binatlı) 10 golle ilk sırada bulunuyor.

U13 Liginde gruplarda oynanan maçlarda alınan toplu sonuçları, puan durumu ve gol krallığı şöyle:

GRUP

Mağusa Türk Gücü-Karpaz Spor Akademi (Oynanmadı)

Yedikonuk-DND L. Gençler Birliği 1-8

Mormenekşe-Dumlupınar 0-9

Yeniboğaziçi-1461 İskele Trabzonspor 5-0

GRUP

Geçitkale-Gaziköy 0-4

Türkmenköy-Akova Vuda 4-2

Mutluyaka-Ergazi 2-0

GRUP

Küçük Kaymaklı-Değirmenlik 2-0

Yenikent Perçinci-Cihangir 1-2

Yenicami-Çetinkaya 2-3

Gönyeli-Göçmenköy 5-2

GRUP

Ali Can Gül SAD-Lapta (Oynanmadı)

Doğan Türk Birliği-Girne Halk Evi 3-0

Karaoğlanoğlu-Alsancak Yeşilova (Oynanmadı)

Perre Spor Derneği-Türk Ocağı 2-3

GRUP

Mustafa Hacıali Yılmazköy-Alayköy Gençlik (Oynamadı)

Lefke-Baf Ülkü Yurdu 0-2

Gaziveren-Binatlı 0-11

U13 Ligi 1. Grup Puan Tablosu

O G B M A Y AV P 1. Dumlupınar 5 4 1 0 23 4 19 13 2. Yeniboğaziçi 5 4 0 1 23 5 18 12 3. Mağusa Türk Gücü 4 3 1 0 15 5 10 10 4. DND L. Gençler Birliği 5 3 0 2 29 8 21 9 5. 1461 İskele Trabzonspor 5 3 0 2 9 11 -2 9 6. Mormenekşe 5 1 0 4 1 30 -29 3 7. Karpaz Spor Akademisi 4 0 0 4 3 19 -16 0 8. Yedikonuk 5 0 0 5 2 23 -21 0

U13 Ligi 2. Grup Puan Tablosu

O G B M A Y AV P 1. Gaziköy 5 5 0 0 17 1 16 15 2. Mutluyaka 5 4 0 1 12 1 11 12 3. Türkmenköy 5 3 1 1 12 6 6 10 4. Vadili 4 2 1 1 5 4 1 7 5. Ergazi 5 2 0 3 13 7 6 6 6. Geçitkale 5 1 1 3 5 13 -8 4 7. Akova Vuda 5 0 1 4 4 24 -20 1 8. Akdoğan 4 0 0 4 0 12 -12 0

U13 Ligi 3. Grup Puan Tablosu

O G B M A Y AV P 1. Küçük Kaymaklı 5 3 1 1 11 4 7 10 2. Cihangir 5 3 1 1 7 3 4 10 3. Göçmenköy 5 3 1 1 8 6 2 10 4. Çetinkaya 5 3 0 2 13 7 6 9 5. Yenicami 5 2 2 1 6 5 1 8 6. Gönyeli 5 2 0 3 9 10 -1 6 7. Değirmenlik 5 1 0 4 3 13 -10 3 8. Yenikent Perçinci 5 0 1 4 3 12 -9 1

U13 Ligi 4. Grup Puan Tablosu

U13 Ligi 5. Grup Puan Tablosu