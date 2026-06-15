U15’e Doğan pençesi

Saydam U15 Ligi’nde son 16 turu tamamlandı. Oynanan karşılaşmaların ardından çeyrek finale yükselen sekiz takım belli olurken, Doğan Türk Birliği’nin iki takımı çeyrek final gördü.

Saydam U15 Ligi’nde son 16 turu tamamlandı. Oynanan karşılaşmaların ardından çeyrek finale yükselen sekiz takım belli olurken, Doğan Türk Birliği’nin iki takımı çeyrek final gördü.

Doğan’ın pilot takımı olan Akdeniz Spor Birliği, Yenicami’yi elerken, Doğan Türk Birliği de ezeli rakibi Türk Ocağı’nı saf dışı etti.

Son 16 turu sonuçları Mağusa Türk Gücü – Yedikonuk: 6-1 Baf Ülkü Yurdu – 1461 İskele Trabzonspor: 2-0 Akdeniz Spor Birliği – Yenicami: 2-0 Gönyeli – Küçük Kaymaklı: 6-0 Dumlupınar – Geçitkale: 7-0 Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı: 4-2 Cihangir – Düzkaya: 0-1 Çetinkaya – DND L. Gençler Birliği: 8-0