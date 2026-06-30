U16 Türkiye Şampiyonası'nda çifte madalya gururu

Eskişehir’de düzenlenen Edip Akarsu U16 Türkiye Şampiyonası’nın ilk gününde iki atletimiz kürsüde yer alarak madalya sevinci yaşattı. Erdinç İnçay yüksek atlamada Türkiye ikincisi, Erol Efe Bilmez 100 metrede Türkiye üçüncüsü olarak gururlandırdı.

Eskişehir’de düzenlenen Edip Akarsu U16 Türkiye Şampiyonası’nın ilk gününde iki atletimiz kürsüde yer alarak madalya sevinci yaşattı. Erdinç İnçay yüksek atlamada Türkiye ikincisi, Erol Efe Bilmez 100 metrede Türkiye üçüncüsü olarak gururlandırdı.

ERDİNÇ’TEN TÜRKİYE İKİNCİLİĞİ

Vali Sami Sönmez Spor Kompleksi’nde yer alan şampiyonanın ilk gününde 2011 doğumlu erkekler kategorisinde yüksek atlama branşında Erdinç İnçay, 1.90’lık derecesi ile Türkiye ikincisi olma başarısı gösterdi. Düzenlenen törenle madalyasını alan Erdinç’e antrenörü Mehmet Baykent de eşlik ederek sporcusunun başarısını paylaştı.

EROL EFE, TÜRKİYE ÜÇÜNCÜLÜĞÜNE KOŞTU

Şampiyonanın ilk gününde 2011 doğumlu erkekler kategorisi 100 metre branşında seçme serisini 11.42 ile tamamlayan Erol Efe Bilmez finale yükseldi. Final yarışında 11.26’lık performansı ile Erol Efe, Türkiye üçüncüsü oldu. Genç atlet madalyasını alırken antrenörü Mahmut Koral ile yoğun geçen sezona bir madalya daha eklemiş oldular.

DAMLA VE TEYON ALEX FİNALE YÜKSELDİ

300 metre branşında iki atletimiz finale yükselme başarısı gösterdi. 2011 doğumlu kızlar kategorisinde yarışan Damla Dönmez elde ettiği 41.60’lık derece ile tüm serilerin en iyi dereceyi koşarak finale yükseldi. Teyon Alex Yiğit ise 2012-13 doğumlu erkekler kategorisinde 39.56’lık derecesi ile finale yükselen bir diğer isim oldu. 300 metre finalleri şampiyonanın ikinci gününde koşulacak.

MUSTAFA DEDE VE ÖZLEM SOYDAM’DAN FİNAL BAŞARISI

100 metre branşında iki atletimiz finale yükselerek güzel performanslar sergiledi. 2012-13 doğumlu erkekler kategorisinde Mustafa Dede serisini 11.65 koşarak finale yükseldi. Finalde 11.69 koşan Mustafa, Türkiye dördüncüsü olma başarısı gösterdi.

Özlem Soydam ise 2011 doğumlu kızlar kategorisinde serisini 13.19 ile tamamladı ve finale yükseldi. Finalde 13.05 koşarak kişisel en iyi derecesini elde eden Soydam, Türkiye yedincisi oldu.

LAVİN, TÜRKİYE SEKİZİNCİLİĞİNE ATTI

2012-13 doğumlu kızlar kategorisi gülle atma branşında yarışan Lavin Ertürk ise 9.05’lik derecesi ile Türkiye sekizincisi olma başarısı gösterdi.