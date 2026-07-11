11 Temmuz 2026 Cumartesi
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UBP Genel Sekreteri Savaşan, Basın Günü'nü kutladı

KIBRIS 7
Yayınlama: 11 Temmuz 2026 Cumartesi 16:08 | Güncellendi: 11.07.2026 14:31 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Savaşan, 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, kamuoyunun doğru, tarafsız ve zamanında bilgiye ulaşması için büyük bir özveriyle görev yapan basın emekçilerine başarılar diledi.
UBP Genel Sekreteri Savaşan, Basın Günü'nü kutladı

Savaşan, 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, kamuoyunun doğru, tarafsız ve zamanında bilgiye ulaşması için büyük bir özveriyle görev yapan basın emekçilerine başarılar diledi.

Savaşan, Kıbrıs Türk basınının temellerini atan, Kıbrıs’ta bir Kıbrıs Türkü tarafından yayımlanan ilk Türkçe gazete Saded'in ilk sayısının yayımlandığı 11 Temmuz’un Basın Günü olarak kutlanmasının; Kıbrıs Türk basınının köklü tarihine ve demokrasi mücadelesine duyulan saygının önemli bir göstergesi olduğuna işaret etti.

Görevini fedakârca yerine getiren tüm gazetecilere, basın çalışanlarına ve iletişim emekçilerine teşekkür eden ve aralarından ayrılan basın mensuplarını rahmet ve saygıyla anan Savaşan, basın özgürlüğünün, meslek etiğinin ve sorumlu habercilik anlayışının daha da güçlendiği bir gelecek temennisiyle, tüm basın camiasının Basın Günü’nü kutladı.

Kaynak: Gündem Kıbrıs