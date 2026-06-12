UBP seçim için netleşti: 6 Aralık’ta iki seçim birden   

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Zorlu Töre Kıbrıs TV canlı yayınında en çok merak edilen konu hakkında bilgi paylaştı. Parti yetkili organlarında seçim konusunun değerlendirildiğini kaydeden Töre, yerel seçimler ve merkezi seçimlerin 6 Aralık’ta yapılması yönünde bir fikrin ağırlık kazandığını kaydetti.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Zorlu Töre Kıbrıs TV canlı yayınında en çok merak edilen konu hakkında bilgi paylaştı. Parti yetkili organlarında seçim konusunun değerlendirildiğini kaydeden Töre, yerel seçimler ve merkezi seçimlerin 6 Aralık’ta yapılması yönünde bir fikrin ağırlık kazandığını kaydetti.

Zorlu Töre Kıbrıs Tv’de yayınlanan Eda Alisinanoğlu’nun hazırlayıp sunduğu Kıbrıs’ta Gündem programına konuk oldu. Töre, erken seçim tartışmalarına ilişkin parti içerisindeki düşünceyi paylaştı:

“Ana muhalefet erken seçim diyor ama son 6 ay kaldı, adı artık erken seçim olmaz, öne alınmış bir seçim olur ve zamanında yapılmış olur. Tarih de bellidir artık. Başkanımız, Başbakanımız Yüksek Seçim Kurulu’yla da değerlendirme yaptı. İki seçimin bir arada olması yönünde de konuşmalar oldu, farklı görüşler de var. Meclis neye karar verirse, YSK da buna uyar. Bu tarihin 6 Aralık olarak tespit edildiğini bize sayın Başbakan söylemiştir. Hükümet ortaklarımızla da istişare edilecek. Bu daha öne yada birkaç hafta sonraya alınabilir mi, evet alınabilir ama UBP Grubunda 6 Aralık olarak belirlendi.”

Karma oyun da devam etmesi yönündeki görüşün grup toplantısında ortaya konduğuna dikkat çeken Töre, bu görüşlerin oy birliğiyle konuşulduğunu anlattı. Zorlu Töre seçim sisteminin değişmeden, iki seçimin ayni günde yapılması gününde bir görüş ağırlığı olduğunu belirterek, “Başbakan bu gelişmeleri tüm örgütlerle de konuşuyor. Seçimin 6 Aralık’ta olma ihtimali yüksek. Kesin bir tarih değil ama bu tarih üzerinde duruluyor” dedi.

SEÇİM YASAĞI 45 GÜNE İNDİRİLECEK

60 günlük yasak süresinin Meclis’in alacağı karar ile 45 güne indirilmesinin gündeme geleceğini ifade eden Töre, “Seçim bir defada yapılacak, iki kez değil bir kez seçim yasağı olmuş olacak. Ayrıca hazineden de ekstra bir para çıkmayacak” diyerek iki seçimin ayni gün yapılmasının avantajlarından bahsetti.