Üç ayrı hırsızlık olayı: İki tutuklu, bir kişi hakkında yasal işlem

Lefkoşa, Demirhan ve Yuvacık'ta meydana gelen üç ayrı hırsızlık olayıyla ilgili iki kişi tutuklanırken, bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Lefkoşa, Demirhan ve Yuvacık'ta meydana gelen üç ayrı hırsızlık olayıyla ilgili iki kişi tutuklanırken, bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

-Metehan'da hırsızlık ve ciddi darp

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’nın Metehan bölgesinde dün saat 00.15 sıralarında A.Ç. (E-24), saati sorma bahanesiyle yaklaştığı M.E.B.'nin (E-15) kılıfında 100 Euro bulunan cep telefonunu alarak aracıyla kaçtı.

Bu sırada araca tutunan M.E.B., sürüklenerek yere düşmesi sonucu ciddi şekilde yaralandı. Yürütülen soruşturmada A.Ç., Gazimağusa'da tespit edilerek tutuklandı.

- Demirhan'da kozmetik ürünleri çalındı

Demirhan'da faaliyet gösteren bir süpermarkette ise dün saat 16.40 sıralarında 2 bin 422 TL 49 kuruş değerindeki kozmetik ürünlerini çaldığı tespit edilen A.S.P.P. (K-34) tutuklandı.

- Yuvacık'ta arpa hırsızlığı

Yuvacık'ta 28 Mayıs-5 Temmuz tarihleri arasında bir şahsa ait tarlada ekili arpanın el tırpanıyla kesilerek çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, zanlı olarak tespit edilen S.C. (E-65) hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturmaları sürüyor.