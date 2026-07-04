Üç ayrı yangın: 50 dönüm ormanlık alan zarar gördü

KKTC’de meydana gelen üç ayrı yangında, kullanılmayan bir ev, ormanlık alan ve bir araç zarar gördü.

KKTC’de meydana gelen üç ayrı yangında, kullanılmayan bir ev, ormanlık alan ve bir araç zarar gördü.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 3 Temmuz saat 13.30 sıralarında Alayköy’de kullanılmayan kerpiç bir evde yangın çıktı. Yangında ev içerisindeki muhtelif beyaz eşyalar, mobilyalar ve kıyafetler yanarak zarar gördü.

Aynı gün saat 18.00 sıralarında Taşkent Çemberi’nin doğu kısmındaki arazide çıkan yangında ise yaklaşık 50 dönüm ormanlık alan içerisindeki maki bitki örtüsü, çam ağaçları ve kuru otlar yandı.

Girne’de saat 23.00 sıralarında bir apartmana ait kapalı otoparkta park edilmek üzere olan KT 215 plakalı araçta yangın meydana geldi. Yangının, muhtemelen aracın motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu çıktığı belirtildi.

Yangında aracın motor bölümü, ön kaportası, jantları, lastikleri, iç döşemesi ve ön göğsü zarar görürken, oluşan ısı nedeniyle ön camları eridi, otoparkın duvarları da islendi.

Yangınlar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis, olaylarla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.