Üç ilçede uyuşturucu operasyonu… İki tutuklu

Gazimağusa, Girne ve İskele’de gerçekleştirilen operasyonda iki şahıs, uyuşturucu madde tasarrufundan tutuklandı.

Gazimağusa, Girne ve İskele’de gerçekleştirilen operasyonda iki şahıs, uyuşturucu madde tasarrufundan tutuklandı.

Polis’ten verilen bilgiye göre, Gazimağusa, Girne ve İskele’de 28-30 Haziran tarihleri arasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında M.E.K.(E-26) ve V.K’nin (E-27) tasarruflarında toplam 350 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile 80 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulundu.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.