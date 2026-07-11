Uçakta kabin camı kırıldı: Bir yolcu dışarı fırlamaktan son anda kurtarıldı

Selanik-Memmingen seferini yapan Malta Air (Ryanair iştiraki) uçağı, kalkıştan yaklaşık 10 dakika sonra büyük bir tehlike atlattı.

Yunanistan’dan Almanya’ya gitmek üzere havalanan Ryanair uçağında bir kabin camının yerinden çıkması sonucu ani basınç düşüşü yaşandı. Gövdede oluşan boşluktan dışarı doğru çekilen 61 yaşındaki bir yolcu, eşinin ve diğer yolcuların yoğun çabasıyla uçağın içinde tutulabildi.

Selanik-Memmingen seferini yapan Malta Air (Ryanair iştiraki) uçağı, kalkıştan yaklaşık 10 dakika sonra büyük bir tehlike atlattı.

Yolcuların patlama sesine benzeyen bir gürültü duyduğunu aktardığı olayda, uçak aniden yaklaşık 2 bin 700 metre irtifa kaybetti.

Kabin camlarından birinin yerinden çıkmasıyla birlikte uçak içinde şiddetli bir dekompresyon (basınç düşmesi) meydana geldi ve oksijen maskeleri otomatik olarak aşağı indi.

Eşi dakikalardan bacaklarından tuttu

Camın kopmasıyla birlikte pencere kenarında oturan Sırbistan uyruklu yolcunun başı ve omuzları uçaktan dışarı fırladı. Yolcunun tamamen dışarı çekilmesini engelleyen en önemli unsur ise emniyet kemerinin bağlı olması ve eşinin anında müdahale etmesi oldu.

Yunan hastane yetkilileri, talihsiz adamın dışarı uçmasını engellemek için eşinin yaklaşık 5 dakika boyunca bacaklarına sarılarak onu tuttuğunu, ardından diğer yolcuların yardımıyla içeri çekildiğini belirtti. Şok geçiren ve vücudunda sürtünmeye bağlı yanıklar oluşan yolcunun hastanedeki tedavisi sürüyor.

Motor parçalarının camı kırdığı iddiası

Uçakta bulunan diğer yolcular, dekompresyon anında kabinde büyük bir panik ve çığlıkların yükseldiğini, nefes almakta zorlandıklarını ifade etti.

Bazı yolcular uçağın düşeceğini sandıklarını belirtirken, camın motordan kopan parçaların çarpması sonucu kırıldığını ileri sürdü. Ryanair ise yaptığı açıklamada sadece “uçuş esnasında bir yolcu camının yerinden çıktığını” doğrulamakla yetindi ve motor hasarı iddialarına değinmedi.

Soruşturma başlatıldı

18 yaşında olduğu belirtilen uçak, yaşanan acil durumun ardından Selanik Havalimanı’na güvenli bir şekilde geri döndü.

Yunanistan Hava ve Demiryolu Emniyeti Soruşturma Ofisi olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatırken, İrlanda Havacılık Otoritesi de soruşturmaya destek vereceğini açıkladı.

Uzmanlar, uçuş esnasında kemer ikaz ışıkları sönse bile emniyet kemerini bağlı tutmanın bu tür beklenmedik durumlarda hayat kurtardığını bir kez daha hatırlattı.