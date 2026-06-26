Ulaştırma Bakanlığı ve bağlı dairelerin personeli eğitime katıldı

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, rapor yazma teknikleri ve rapor yazma felsefesi konularını kapsayan eğitim, dün Kooperatif Şirketler Mukayyitliği salonunda düzenlendi. Eğitim, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve Lefke Avrupa Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (LAÜSEM) Müdürü Prof. Dr. Mustafa Sağsan ta…

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, rapor yazma teknikleri ve rapor yazma felsefesi konularını kapsayan eğitim, dün Kooperatif Şirketler Mukayyitliği salonunda düzenlendi. Eğitim, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve Lefke Avrupa Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (LAÜSEM) Müdürü Prof. Dr. Mustafa Sağsan tarafından verildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Bakanlık ve bağlı dairelerde çalışan personelin, sürekli olarak hizmet içi eğitimden geçirilmelerine önem verdiklerini, bu konuda üniversitelerimizle yapılan iş birliğinin oldukça verimli olduğunu belirtti.

-LAÜ, LAÜSEM VE Prof. Dr. Sağsan’a teşekkür

Arıklı, rapor yazma teknikleri ile ilgili eğitimi veren Prof. Dr. Mustafa Sağsan’ın bilgi yönetimi, stratejik yönetim ve inovasyon alanlarında uzmanlaşmış, Kanada ve Hollanda'daki üniversitelerde ders vermiş, uluslararası akademik çevreler tarafından tanınan bir bilim adamı olduğunu ifade ederek, “personelimizin gelişimine verdikleri katkıdan dolayı LAÜ, LAÜSEM ve Prof. Dr. Sağsan’a teşekkür ederim” dedi.

Teorik bilgi ile pratik deneyimi bir araya getiren eğitime, Bakanlık personelinin yanı sıra Karayolları Dairesi, Limanlar Dairesi, Meteoroloji Dairesi, Planlama ve İnşaat Dairesi, Posta Dairesi, Sivil Havacılık Dairesi, Telekomünikasyon Dairesi ve Trafik Dairesi personeli de katıldı.