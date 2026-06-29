Uluslararası Halk Dansları Festivali 29 yaşında

54. yaşını kutlayan Geleneksel İskele Festivali bünyesinde bu yıl 29’uncusu düzenlenen İskele Belediyesi CIOFF Uluslararası Halk Dansları Festivali, renkleri, kültürleri ve ritmi aynı sahnede buluşturmaya devam ediyor.
Dün akşam düzenlenen geleneksel kostüm defilesi ve bay/bayan festival güzeli seçimi bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Festivale katılan 5 ülkenin geleneksel kostümlerinin görücüye çıktığı gecede festival güzellerinde birinciliği Kuzey Osetya ile Rusya’nın olurken, en iyi kostüm ödülünü Uruguay ve Rusya paylaştı.
ULUSLARARASI HALK DANSLARI FESTİVALİ 29 YAŞINDA
26 Haziran’da başlayan ve 5 Temmuz’da son bulacak 54. Geleneksel İskele Festivali dün (28 Haziran) akşam, İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun himayelerinde bu yıl 29.’su düzenlenen İskele Belediyesi CIOFF Uluslararası Halk Dansları Festivali/geleneksel kostüm defilesi ve bay&bayan festival güzeli seçimi ile devam etti.
Yerel kostümlerin görücüye çıktığı, kız ve erkeklerin güzellik ödülünü almak için sahnede olduğu gecede renkli anlar yaşandı. Birçok dalda ödülün verildiği gecede İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Ahmet Orun, İldeniz Elbasan, Eray Göksan, BRT Kameramanı Eser Özdınak, Gazeteci İsmet Ezel, İskele Belediyesi İdari Sorumlu Gülgün Dargın, Saebina LTD direktörü Alma Baymani, Ceaser Resort temsilen Kevser Kandemir, Riverside Life Residence temsilen Özlem Kamiloğlu, Mackemzi Bay temsilen Hanife Amber’in jüri koltuğuna oturduğu geceye İskele Belediyesi Meclis Üyesi Sefa Kurukafa ile çok sayıda kişi katıldı.
Gecede, Erenköy Jimnastik Kulübü ile BEMSA Kültür, Sanat ve Spor Derneği de gösterileri ile geceye renk kattı.
KIZLAR VE ERKEKLER BİRİNCİLİK İÇİN SAHNEDEYDİ
En iyi kostüm ödüllerinin Rusya ve Uruguay’a verildiği gecede, bay festival güzeli birincilikleri Kuzey Oseta adına yarışan Azamat Dzampaev’e, bayan festival güzeli birinciliği ise Rusya adına yarışan Arina Khovrich’in oldu.
Bayan Festival Güzelleri
1. Arina Khovrich – Rusya
2.Fernanda Rosa – Uruguay
3. Ekaterina Shestova – Rusya
Bay Festival Güzelleri
1. Azamat Dzampaev – Kuzey Osetya
2. Emirhan Dondar – Türkiye
3. Sebastian Bargas –Uruguay
Bay ve Bayan İskele Güzeli
Bayan İskele: Sara Oolivera – Uruguay
Bay İskele: Rodrigo Arrutti – Uruguay
Bay ve Bayan Basın Güzelleri
Bayan Basın: Valeriia Poliaskova –Rusya
Bay Basın: Alp Gürer–Türkiye
Bay ve Bayan Mackenzie Bay
Bayan Mackenzie Bay: Büşra Albayrak – Türkiye
Bay Mackenzie Bay: Piero Vittori – Uruguay
Bay ve Bayan Dörter Onmax
Bayan Dörter Onmax: Alisa Melnikova – Kırgızistan
Bay Dörter Onmax: Sergey Kishek – Rusya
Bay ve Bayan Saebina
Bayan Saebina : Sara Olivera – Uruguay
Bay Saebina& Altın Elma Beauty: Georgay Dyadichkin – Rusya
Bay ve Bayan Caesar
Bayan Caesar: Valeria Orlova
Bay Caesar: Timur Lapenko – Rusya
Bay ve Bayan Noyanlar
Bayan Noyanlar: Rabia Çetine – Türkiye
Bay Noyanlar: Denis Akkorsi – Rusya