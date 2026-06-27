Üniformada ‘indirimli’ dönem

Eğitim yılı kapandı ancak veliler yeni harcamalarla karşı karşıya. Okul üniformaları için ‘indirimli’ fiyatlarla satış dönem başladı; setler 10 bin TL’den başlıyor, 22 bin TL’ye kadar yükseliyor.

Eğitim yılı kapandı ancak veliler yeni harcamalarla karşı karşıya. Okul üniformaları için ‘indirimli’ fiyatlarla satış dönem başladı; setler 10 bin TL’den başlıyor, 22 bin TL’ye kadar yükseliyor.

10 Ağustos’a kadar indirimli… Üniforma fiyatlarında son bir yılda yüzde 30 artış yaşandı. Şu an indirimli olarak satışa sunulan üniforma fiyatları 10 Ağustos’tan itibaren zamlanacak. İlkokul üniformaları ortalama 10 bin TL seviyesinde seyrederken, kolej üniforma setinin fiyatı 20 bin TL’ye dayanıyor. Ortaokulda 13 bin TL ile 18 bin TL arasında fiyatlar değişirken, liseler için 12 bin 500 TL’den başlayıp 22 bin TL’ye kadar yükseliyor.

Cemre CEMALİ

Üniformalar, okul harcamaları içerisinde en temel ihtiyaç kalemlerinin başında geliyor. Kayıt işlemlerini tamamlayan veliler için alışveriş listesinin ilk sırasında okul üniformaları yer alıyor.

Kimi veliler, kayıt sürecini tamamlar tamamlamaz eski fiyat listeleri geçerliyken üniforma alışverişini yapmayı tercih ederek olası zamların önüne geçiyor ve en önemli ihtiyaçlardan birini erkenden karşılamış oluyor. Kimi veliler ise üniforma alışverişini okulun açılmasına yakın bir döneme bırakarak bütçesini buna göre ayarlıyor.

KIBRIS Muhabiri, ülkedeki okul üniformalarının fiyatlarını araştırdı. Mevcut fiyatlara bakıldığında yazlık ve kışlık okul kıyafetlerinin toplam maliyetinin okuldan okula önemli ölçüde değiştiği görüldü.

Her okulun zorunlu üniforma parçaları farklılık gösterse de, okul kıyafetleri için ödenen tutarlar ilkokul seviyesinde ortalama 10 bin TL civarında olurken, kolejlerde bu rakam 19 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Ortaokul seviyesinde temel üniforma setinin maliyeti yaklaşık 13 bin TL olurken, okulun üniforma listesinde gömlek, kravat, kargo şort ve şort etek gibi ek parçaların da yer alması halinde toplam maliyet 18 bin TL seviyesine kadar yükseliyor.

Liselerde ise okul bazlı üniforma listelerine göre toplam maliyet 12 bin 545 TL olabildiği gibi bu tutar 21 bin 955 TL’ye kadar da çıkabilmektedir.

Üniforma fiyatları yüzde 30 arttı

KIBRIS Muhabirinin yaptığı araştırmaya göre, geçtiğimiz yıldan bugüne enflasyon ve döviz kurlarındaki yükselişe bağlı olarak artan birçok girdi kaleminin, özellikle kumaş fiyatlarına ve dolayısıyla üretim maliyetlerine yansıdığı ve bunun sonucunda üniforma fiyatlarında yüzde 30 oranında artış yaşandığı görüldü.

Şu an indirimli olarak satışa sunulan üniforma fiyatları 10 Ağustos’tan itibaren zamlı fiyatlarla güncellenecek. Bu tarihe kadar okul üniformaları ihtiyacını tamamlayan aileler hem mevcut indirimlerden faydalanmış olacak hem de yeni dönemde oluşacak fiyat artışlarından etkilenmemiş olacak.

İlkokul üniformaları ortalama 10 bin TL

İlkokul öğrencileri için alınacak kıyafetlerin ortalama fiyatları, eşofman, tişört, lakos, şort, şort etek, pantolon, sweatshirt ve lakos gibi temel parçaların maliyetlerinin okullar bazında benzer seviyelerde olduğu görüldü.

Diğer okul kademelerine göre ilkokul seviyesinde kıyafetler genellikle iki ya da üç farklı beden seçeneğiyle sunuluyor ve bedenlere göre fiyatlar da değişiyor.

Ortalama bir beden üzerinden değerlendirildiğinde, ilkokul öğrencileri için alınacak kıyafetlerin fiyatları; eşofman yaklaşık 2 bin 700 TL, tişört yaklaşık 900 TL, lakos kısa kollu tişört yaklaşık bin 223 TL ve şort yaklaşık 868 TL’dir.

Bunlara ek olarak şort etek ve etek bin 575 TL, pantolon bin 610 TL, sweatshirt bin 360 TL ve uzun kollu lakos bin 370 TL olarak fiyatlandırılıyor.

Yazlık ve kışlık bir ilkokul öğrencisinin okul kıyafetlerinin eksiksiz şekilde temin edebilmesi için ortalama 10 bin TL’lik bir bütçe ayrılması gerekiyor.

Kolejlerde üniforma seti 20 bin TL’ye dayandı

Kolejlerde okul üniformalarının fiyatları incelendiğinde, eşofmanın ortalama 2 bin 900 TL, montun 3 bin 190 TL, pantolonun ise yaklaşık bin 995 TL olduğu görüldü.

Yazlık ve kışlık olarak tercih edilen kısa ve uzun kollu lakosların ortalama fiyatları bin 275 TL ile bin 460 TL arasında değişmektedir. Şortun ortalama fiyatı bin 90 TL, tişörtün ise 950 TL’dir.

Okullara göre farklılık gösteren diğer üniforma parçaları da var. Bazı kolejler için istenen etek bin 595 TL, gömlek bin TL, kravat 330 TL, hırka bin 200 TL ve boğazlı kazak bin 100 TL olarak fiyatlandırılmıştır.

Başka bir okulda ise sweatshirt fiyatları ortalama bin 885 TL ile 2 bin TL arasında değişirken, şort etek fiyatı yaklaşık 2 bin 255 TL olarak belirlenmiştir.

Kolejlerde eğitim gören bir öğrencinin yazlık ve kışlık okul kıyafetlerini eksiksiz şekilde satın alabilmesi için yaklaşık 20 bin TL’lik bir bütçe ayırması gerekiyor.

Eşofman, mont, pantolon, kısa ve uzun kollu lakoslar, şort, tişört ve sweatshirtten oluşan temel üniforma setinin maliyeti ortalama 14 bin ile 16 bin TL arasında değişmektedir.

Okuldan okula farklılık gösteren etek, gömlek, kravat, hırka ve boğazlı kazak gibi ek parçaların da dahil edilmesiyle kız ve erkek öğrenciler için farklı fiyatlar çıkıyor. Ek parçaların da alınması halinde maliyet okuldan okula farklılık göstermekle birlikte okul bazında 18-19 bin TL seviyesine yükseliyor.

Ortaokulda fiyatlar 13-18 bin arası değişiyor

Ortaokul öğrencileri için belirlenen okul üniforması fiyatları incelendiğinde, eşofmanın ortalama fiyatı 2 bin 880 TL, lakosun ortalama fiyatı bin 243 TL, montun ortalama fiyatı 3 bin 53 TL ve pantolonun ortalama fiyatı 2 bin 48 TL.

Sweatshirtün ortalama fiyatı bin 885 TL, şortun ortalama fiyatı bin 80 TL ve tişörtün ortalama fiyatı 930 TL’dir.

Bazı okullarda bulunan ek üniforma parçaları ise farklılık göstermektedir. Buna göre gömlek bin TL, kravat 330 TL, kargo şort bin 330 TL ve şort etek 2 bin 560 TL olarak fiyatlandırılmıştır.

Böylelikle yazlık ve kışlık okul kıyafetlerini eksiksiz şekilde almak isteyen bir ortaokul öğrencisi için ortalama 13 bin TL’nin gözden çıkarılması gerekiyor.

Eşofman, lakos, mont, pantolon, sweatshirt, şort ve tişörtten oluşan temel üniforma setinin maliyeti yaklaşık 13 bin 120 TL olurken okulun üniforma listesinde gömlek, kravat, kargo şort ve şort etek gibi ek parçaların da yer alması halinde toplam maliyet 18 bin 340 TL seviyesine kadar yükseliyor.

Liselerde 12 bin 500 TL’den başlıyor

Liselerde okul üniforması fiyatları incelendiğinde, eşofmanın ortalama 2 bin 900 TL, lakosun bin 275 TL, pantolonun bin 995 TL ve tişörtün 975 TL olduğu görülüyor.

Mont fiyatları ise okula göre değişiklik gösteriyor. Bazı okullarda 2 bin 450 TL’den satışa sunulan montların fiyatı bazı okullarda 3 bin 190 TL’ye kadar çıkarken, ortalama mont fiyatı 2 bin 820 TL.

Üniforma parçaları arasında şort bulunan okullarda şortun ortalama fiyatı bin 90 TL olurken, şort etek tercih edilen okullarda bu rakam 2 bin 560 TL’ye ulaşıyor.

Kapüşonlu sweatshirtlerin ortalama fiyatı bin 945 TL olarak belirlenirken, kapüşonlu ve fermuarlı sweatshirt modellerinin fiyatı ise yaklaşık 2 bin TL seviyesinde bulunuyor.

Her okulda yer almamakla birlikte, üniformanın diğer parçaları arasında gömlek bin TL, kazak bin 100 TL ve kravat 330 TL’den satışa sunuluyor. Cepli kargo şortların ortalama fiyatı ise bin 630 TL olarak dikkat çekiyor.

Yazlık ve kışlık kıyafetlerin toplam maliyeti okuldan okula önemli ölçüde değişiyor.

Okul bazlı üniforma listelerinde toplam liste fiyatı 12 bin 545 TL olabildiği gibi bu tutar 21 bin 955 TL’ye kadar da yükselebiliyor.