Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli hakkında tutuklama talebi

İstanbul’daki uyuşturucu soruşturması kapsamında Kenan Doğulu ile eşi Beren Saat ve Kerimcan Durmaz’ın da aralarında olduğu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı. 10 şüpheli, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul’daki uyuşturucu soruşturması kapsamında Kenan Doğulu ile eşi Beren Saat ve Kerimcan Durmaz’ın da aralarında olduğu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı. 10 şüpheli, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu’nca kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda şarkıcı Kenan Doğulu ile eşi Beren Saat ve sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz’ın da aralarında bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda gözaltına alınan diğer şüphelilerin isimleri ise şöyle:

“Ayşe Hatun Önal, Tolga Çam, Ferhan Kaya, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Ahmet Karoğlu, Emre Tari, Hasan Vatan, Berdan Mardini, Mehmet Cem Karcı, Reyhan Küçükyeğen, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Mehmet Yıldız, Tessy Ramos Correia, Enis Arıkan, Rafet Eren Yorulmazer, Ali Efe Bezci, Selin Ciğerci”

10 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tolga Çam, Ferhan Kaya, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Emre Tari, Hasan Vatan, Reyhan Küçükyeğen, Mehmet Yıldız, Tessy Ramos Correia ve Rafet Eren Yorulmazer, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.