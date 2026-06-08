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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 7 ismin daha test sonucu pozitif çıktı!

TÜRKİYE 20
Yayınlama: 08 Haziran 2026 Pazartesi 20:58 | Güncellendi: 08.06.2026 22:19 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında kamuoyunun yakından tanıdığı çok sayıda ismin bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmış, ünlülerin doktoru Mehmet Rahşan tutuklanmıştı.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 7 ismin daha test sonucu pozitif çıktı!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında kamuoyunun yakından tanıdığı çok sayıda ismin bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmış, ünlülerin doktoru Mehmet Rahşan tutuklanmıştı.

Sabah’ta yer alan habere göre soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Adli tıp kurumuna kan ve saç örneği veren 7 ünlünün daha test sonucu çıktı. Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Eda Dora, Aslıhan Turanlı, Mabel Matiz mahlasıyla tanınan şarkıcı Fatih Karaca, Volkan Bahçekapılı ve Yasemin İkbal’in test sonucu pozitif çıktı.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi