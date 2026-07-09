Üretici’den, Başbakan Üstel’e teşekkür ziyareti

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam ve yönetim kurulu üyeleri, Başbakan Ünal Üstel’i ziyaret ederek hükümetin tarım politikaları ve üreticiye sağlanan destekler nedeniyle teşekkür etti.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam ve yönetim kurulu üyeleri, Başbakan Ünal Üstel’i ziyaret ederek hükümetin tarım politikaları ve üreticiye sağlanan destekler nedeniyle teşekkür etti.

Ziyarette ilk olarak konuşan Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam, göreve geldiği günden bu yana Başbakan Ünal Üstel’in tarıma bakış açısının üreticiler açısından son derece değerli olduğunu belirterek, tüm üreticilerin selam ve teşekkürlerini iletti.

“ÜRETİCİ HAK ETTİĞİ KARŞILIĞI ALDI”

Nizam, bu yıl tarımsal üretimde rekoltenin geçen yıla göre daha yüksek gerçekleştiğini belirterek, normal şartlarda rekoltenin yüksek olduğu yıllarda üreticinin eline geçen fiyatların düştüğünü ve gelir kaybı yaşandığını söyledi.

Ancak bu yıl da hükümetin üreticiyi ön planda tuttuğunu ifade eden Nizam, üreticinin hak ettiği fiyatların belirlendiğini ve emeğinin karşılığını aldığını kaydetti.

Sadece hububat alanında değil, sebzecilikten narenciyeye kadar tarımın tüm alanlarında önceki yıllara göre çok önemli ilerlemeler kaydedildiğini dile getiren Nizam, geçmişte kooperatiflere, ilaç bayilerine ve akaryakıt tedarikçilerine olan borçların ödenmesinde büyük sıkıntılar yaşandığını hatırlattı.

Bugün ise hükümetin sağladığı desteklerle üreticinin nefes aldığını vurgulayan Nizam, artık sürdürülebilir bir yapının oluştuğunu hissettiklerini belirterek, tarımı öncelikli bir politika haline getiren hükümete ve Başbakan Üstel’e teşekkür etti.

HÜSEYİN ÇAVUŞ: “ÜRETİCİMİZİ DÜNYA İLE REKABET EDEBİLECEK SEVİYEYE TAŞIYORUZ”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da konuşmasında, Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam’a olumlu değerlendirmelerinden dolayı teşekkür ederek, son dört yıldır tarımsal girdi maliyetlerini düşürmek amacıyla Tarım Bakanlığı, ilgili paydaşlar ve üretici temsilcileriyle yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Bu süreçte tarımda sürdürülebilirliği sağlamayı başardıklarını ifade eden Çavuş, temel hedeflerinin kırsal kalkınmayı güçlendirmek olduğunu ve hükümet politikalarının da bu anlayış üzerine kurulduğunu belirtti.

Bundan sonraki dönemde de uzun vadeli planlamalarla üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Çavuş, kırsal kalkınmayı hep birlikte çok daha ileri noktalara taşıyacaklarını söyledi.

Son dört yılda sağlanan destekler sayesinde üreticinin artık kendi imkanlarıyla yatırım yapabilecek noktaya geldiğini ifade eden Çavuş, mekanizasyon alanında önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.

BAŞBAKAN ÜNAL ÜSTEL: SİYASİ İSTİKRAR VARSA ÜRETİM DE GÜÇLENİR

Başbakan Ünal Üstel ise hükümete geldikleri ilk günden itibaren üreten kesimleri ayakta tutabilmek için öncelikle ülkede siyasi istikrarı sağlamaları gerektiğini söylediklerini belirtti, ancak siyasi istikrar olduğu sürece üreticinin güçleneceğini, üretimin artacağını ve ülke ekonomisinin sağlam temeller üzerine oturacağını bildiklerini kaydetti.

Bu anlayış doğrultusunda hedeflerini belirlediklerini ifade eden Üstel, Tarım Bakanı, teknik ekipler, ilgili kurumlar ve üreticilerle sürekli istişare ederek planlı ve programlı bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

“ÜRETMEYEN TOPLUMLAR AYAKTA KALAMAZ”

Plan hazırlanırken hiçbir zaman unutmadıkları temel gerçeğin “Üretmeyen toplumlar ayakta kalamaz.” anlayışı olduğunu vurgulayan Üstel, Kıbrıs Türk halkının 1950’li yıllardan 1974 Barış Harekatı’na kadar büyük bir varoluş mücadelesi verdiğini hatırlattı.

O zor yıllarda her türlü baskıya ve yokluğa rağmen üretmekten vazgeçilmediğini belirten Üstel, çiftçinin toprağını işlediğini, hayvancının üretmeye devam ettiğini, tüm zorluklara rağmen dayanışma ve paylaşma kültürüyle toplumun ayakta kaldığını söyledi.

“BUGÜN TEŞEKKÜR SÖZLERİ DUYMAK BİZLERİ MUTLU EDİYOR”

Üreticilerden teşekkür sözleri duymanın kendilerini son derece mutlu ettiğini belirten Üstel, hükümet olarak ülke ve halk için çalıştıklarını söyledi.

Amaçlarının insanların ürettiğinin karşılığını aldığı, daha huzurlu ve daha refah içinde yaşadığı bir düzen oluşturmak olduğunu ifade eden Üstel, üretimin sürdürülebilirliğini sağlayarak gençlerin de tarım ve üretim alanlarında geleceğini görmesini hedeflediklerini dile getirdi.

Hükümet olarak her zaman üreten kesimlerin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini vurgulayan Üstel, çiftçilerin, hayvancıların ve tüm üreticilerin ihtiyaçlarını dikkate alarak destekleri planladıklarını, her adımı üreticiyi daha güçlü hale getirmek amacıyla attıklarını söyledi.

Bugün gelinen noktada bunun sonuçlarının görüldüğünü belirten Üstel, üretim yapan insan sayısının arttığını ve üretime duyulan güvenin güçlendiğini de kaydetti.

“PANDEMİ, ÜRETİMİN HAYATİ ÖNEMİNİ GÖSTERDİ”

Pandemi döneminde üretimin ne kadar hayati olduğunun bir kez daha görüldüğünü belirten Üstel, hava ve deniz ulaşımının durduğu o günlerde çiftçilerin, hayvancıların ve sanayicilerin üretmeye devam etmesi sayesinde toplumun ayakta kaldığını söyledi.

O zor günlerde kendi kendine yetebilmenin öneminin açık şekilde görüldüğünü ifade eden Üstel, bu tecrübeler ışığında çiftçiyi, hayvancıyı, narenciye üreticisini, meyve ve sebze üreticisini ayakta tutacak politikaları hayata geçirdiklerini belirtti.

Destekler, teşvikler ve ürünlerin hak ettiği değeri bulmasını sağlayan uygulamalarla üreticinin yanında olduklarını vurgulayan Üstel, bundan sonraki süreçte de üreticiyi desteklemeye, üretimi artırmaya ve kırsal kalkınmayı güçlendirmeye aynı kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.