Üstel: 15 Temmuz, millet iradesinin zaferidir

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin Türk milletinin kararlı duruşuyla başarısızlığa uğratıldığını belirten Üstel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonların meydanlara çıkarak demokrasiye sahip çıktığını ifade etti. Üstel, "15 Temmuz, millet iradesinin hiçbir güç tarafından esir alınamayacağının tüm dünyaya ilan edildiği gündür…

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin Türk milletinin kararlı duruşuyla başarısızlığa uğratıldığını belirten Üstel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonların meydanlara çıkarak demokrasiye sahip çıktığını ifade etti. Üstel, "15 Temmuz, millet iradesinin hiçbir güç tarafından esir alınamayacağının tüm dünyaya ilan edildiği gündür." dedi.

"Kıbrıs Türk halkı için de anlamlı bir tarih"

15 Temmuz'un Kıbrıs Türk halkı için de ayrı bir anlam taşıdığına dikkat çeken Üstel, 15 Temmuz 1974'te Kıbrıs'ta gerçekleştirilen darbenin adayı büyük bir felakete sürükleyen sürecin başlangıcı olduğunu belirtti. Enosis hedefiyle gerçekleştirilen darbenin Kıbrıs Türk halkının varlığını ve güvenliğini tehdit ettiğini kaydeden Üstel, Türkiye'nin 20 Temmuz Barış Harekâtı ile uluslararası antlaşmalardan doğan haklarını kullanarak Kıbrıs Türk halkının güvenliğini ve özgürlüğünü teminat altına aldığını ifade etti.

"Kardeşlik bağımız sarsılmaz"

Türkiye ile KKTC arasındaki kardeşlik bağlarının ortak tarih, ortak mücadele ve ortak kaderin eseri olduğunu vurgulayan Üstel, bu bağın sarsılmaz olduğunu belirtti. Demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve milli iradeyi korumaya kararlılıkla devam edeceklerini ifade eden Üstel, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

Şehitler ve gaziler anıldı

Başbakan Üstel, mesajının sonunda 15 Temmuz şehitlerini ve gazilerini, ayrıca Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde hayatını kaybeden şehitler ile mücahitleri rahmet, minnet ve saygıyla andı.