Üstel: Ambargolara rağmen başarı hikâyeleri yazılıyor

Üstel, hükümet olarak göreve geldikleri günden bu yana sporu stratejik bir alan olarak gördüklerini belirterek, spor bütçesinin yaklaşık 20 milyon TL'den 1 milyar TL seviyesine çıkarıldığını söyledi.

Üstel, hükümet olarak göreve geldikleri günden bu yana sporu stratejik bir alan olarak gördüklerini belirterek, spor bütçesinin yaklaşık 20 milyon TL'den 1 milyar TL seviyesine çıkarıldığını söyledi.

"Yeni tesisler ve modern spor kompleksi geliyor"

Üstel, ülke genelinde stat ve spor tesislerinin yenilendiğini, yeni spor alanlarının gençlerin hizmetine sunulduğunu ifade etti. Esentepe Kapalı Spor Salonu'nun tamamlanarak halkın kullanımına açıldığını hatırlatan Üstel, modern bir stadyumu da kapsayacak büyük spor kompleksinin hayata geçirilmesi için hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

Başarılı sporcuların ödüllendirildiği devlet destek mekanizmasının devreye alındığını belirten Üstel, amaçlarının sporcuları yalnızca başarı sonrasında değil, başarıya ulaşmaları için de desteklemek olduğunu kaydetti.

"Ambargolara rağmen başarı hikâyeleri yazılıyor"

Kıbrıs Türk sporunun yıllardır uluslararası ambargolar ve izolasyonlarla mücadele ettiğini dile getiren Üstel, buna rağmen sporcuların azim ve yetenekleriyle önemli başarılara imza attığını söyledi.

Çocukların olimpiyatlarda mücadele ettiğini, Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalyalar kazandığını ifade eden Üstel, milli futbol takımının da gurur verici başarılara ulaştığını belirtti.

KTSYD'ye teşekkür etti

Konuşmasının sonunda Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği'nin sporun hafızasını oluşturan önemli kurumlardan biri olduğunu vurgulayan Üstel, Dernek Başkanı Necati Özsoy, yönetim kurulu ve dernek üyelerine organizasyon dolayısıyla teşekkür etti.

Ödül alan sporcuları, antrenörleri, hakemleri ve spor emekçilerini kutlayan Üstel, hükümetin bundan sonra da sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğini belirterek, "Spora yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır. Gençliğe yapılan yatırım ise ülkemize yapılan en değerli yatırımdır." ifadelerini kullandı.