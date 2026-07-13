Üstel, Arıcılar Birliği’ni kabulünde vurguladı: Üreten kesimlere sağladığımız destekle tarih yazdık

Başbakan Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği heyetini kabulünde, “Üreten kesimlere her türlü desteği, teşviki ve sosyal sigorta prim desteğini vererek tarih yazdık.” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği heyetini kabulünde, “Üreten kesimlere her türlü desteği, teşviki ve sosyal sigorta prim desteğini vererek tarih yazdık.” dedi.

Kıbrıs Türkü halkının üretmenin ne demek olduğunu çok iyi bildiğini vurgulayan Üstel, “Üretmeyen toplumlar yok olmaya mahkûmdur. Biz de üreterek mücadele ettik ve özgürlüğümüze kavuştuk.” diye konuştu.

Üstel, Arıcılar Birliği Başkanı Serhan Kara ve Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu üyeleriyle Kuzey Kıbrıs Arıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Kozok ile bir araya geldi.

Başbakanlıktaki kabulde, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ve Başbakanlık Müsteşarı Mehmet Ercilasun da hazır bulundu.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel, hükümete geldikleri günden itibaren halka üreticinin yanında olma sözü verdiklerini anımsatarak, çiftçilerin, hayvancıların, arıcıların, üreten kesimlerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının üreterek, kendi kendine yeterek varoluş mücadelesi verdiğini belirten Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türk halkına izolasyon ve ambargo uygulamaya devam ettiğini söyledi.

Başbakan Üstel, izolasyon ve ambargolara rağmen Kıbrıs Türkü’nün üreterek, kendi kendine yeterek, dayanışarak mücadele verdiğini, 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı ile özgürlüğüne kavuştuğunu kaydetti.

Kıbrıs Türkü’nün üretmenin ne demek olduğunu çok iyi bildiğini vurgulayan Üstel, “Üretmeyen toplumlar yok olmaya mahkûmdur. Biz de üreterek mücadele ettik ve özgürlüğümüze kavuştuk.” dedi.

Üstel, çok yakın bir dönemde pandemi yaşandığını anımsatarak, bu süreçte Kıbrıs Türk halkının kendi ürettikleriyle yetindiğini dile getirdi.

Bu dönemde hükümet olarak bir yol haritası çizdiklerini, üreten kesimlerin ayakta kalması için planlama yaptıklarını aktaran Başbakan Ünal Üstel, “Üreten kesimlere her türlü desteği, teşviki ve sosyal sigorta prim desteğini vererek ülkede bir tarih yazdık.” dedi.

Üstel, bugün Arıcılar Birliği’nin geçen gün de Çiftçiler Birliği’nin kendilerine teşekkür ziyareti gerçekleştirdiğini ifade ederek, “Bu sözleri birlik başkanından duymak hem Başbakan olarak beni hem de hükümetimi çok mutlu etmiştir.” diye konuştu.

Kırsal kesimde kalkınmayı sağlamak ve gençleri iş sahibi yapmak için destek vermeye devam edeceklerini de söyleyen Üstel, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’yle imzaladıklarını Mali İş Birliği Protokolü ile de bu sektörlere destek vermeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Üstel, sağlanan destekler sayesinde işsizlik oranının yüzde 10’lardan yüzde 0,4’lere gerilediğine işaret ederek desteklerin gençleri teşvik ettiğini de dile getirdi.

Gençlerin bu ülkede iş kurması için hükümet olarak her türlü imkânı ve planlamayı yapma sözü de veren Başbakan Üstel, amaçlarının ülke insanının mutlu olması olduğunu söyledi.

-Çavuş

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, tarımın her alanında destek vermeye ve sürdürülebilirliği sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Çavuş, arıcılarla yaptıkları ortak çalışmada, sürdürülebilirliği yakalamak için uğraş verdiklerini, arıcılığı üç yılda kendi kendine yetebilen bir noktaya getirdiklerini kaydetti.

Arı ve arıcı sayısını yüzde 40 artırdıklarına işaret eden Çavuş, kovan başı desteği de sürdürülebilir noktaya taşıdıklarını belirtti.

Çavuş, Başbakan Ünal Üstel’in talimatıyla verilen desteği 40 kat arttırdıklarını ve artık sektörde genç arıcıların da yer almaya başladığını ifade etti.

150 kovana ulaşanlara sosyal sigorta destek primi sağladıklarını vurgulayan Tarım Bakanı Çavuş, bu sayede arıcılığın artık ek meslek veya yan gelir getiren bir iş olarak değil, gençler için yatırım noktasına geldiğinin altını çizdi.

-Kara

Arıcılar Birliği Başkanı Serhan Kara, yaklaşık 600 üretici ve 25 bin koloniyle ülkenin bal ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Kara, iklim koşullarının kendilerini zorladığını Tarım Bakanlığı’nın ve hükümetin desteğiyle çalışmalara devam ettiklerini dile getirdi.

Göreve geldikleri süreçte sektörün durumunun iyi olduğunu ancak büyük sorunları bulunduğunu aktaran Kara, Tarım Bakanı Çavuş ve Başbakan Üstel sayesinde arıcıların ilkleri yaşadığını, bu nedenle kendilerine teşekkür etmek istediğini belirtti.

Kara, ilk etapta kuraklık nedeniyle yaşanan problemi aşmak adına arılar için besleme desteği verildiğini ve bu sayede koloni kayıplarının önüne geçildiğini kaydetti.

Serhan Kara, ikinci etapta, üretimi artabilmek için arıcılara genç kraliçe arılar sağlandığını ve ikinci yıldan sonra artık ülkeye yetecek balı üretmeye başladıklarını vurguladı.

Bu süreçte verilen destekler sayesinde ülkeye ithal bal girişinin durduğunu söyleyen Kara, üç sene öncesine kadar hemen hemen her yıl ülkeye yurt dışından ithal bal geldiğini anımsattı.

Kara, sağlanan destekle kendi ayakları üzerinde duran, güçlü, görünürlüğü olan bir birlik haline geldiklerine de dikkat çekerek, arıcılığın artık bir yan meslek olmaktan çıktığını vurguladı.

Bu yıl iş kuran arıcıların hükümetten sosyal sigorta desteği aldığını belirten Serhan Kara, hükümetle sağlanan iş birliğinin önemine işaret etti.

Kara, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin projelerinin de arıcılara açıldığını söyleyerek, üretimi artırmak adına bu yıl ilk kez üreticilere hibe kovan dağıtılacağını açıkladı.

Arıcılar Birliği Başkanı Serhan Kara, kabulde, Başbakan Ünal Üstel’e ülkenin florasından elde edilen polen, bal ve petekli baldan oluşan hediyeyi de takdim etti.