Üstel: Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs kararı tarihi gerçekleri çarpıtıyor

Yazılı açıklama yapan Üstel, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs meselesinde tarafsızlığını tamamen yitirdiğini öne sürerek, Rum tarafının siyasi söylemlerini sorgulamadan benimseyen bir anlayışın hakim olduğunu söyledi.

Üstel, "Yalan, karalama, iftira dolu ve tarihi gerçekleri yok sayan bu kararı kınıyoruz" ifadelerini kullanarak, kararın yalnızca Rum tezlerini esas aldığını ve adadaki tarihi olayları tek taraflı şekilde ele aldığını savundu.

"İnsan hakları ihlalleri Kıbrıs Türk halkında aranamaz"

Kıbrıs'ta yaşanan insan hakları ihlalleri ve insanlık suçlarının sorumluluğunun Kıbrıs Türk halkı ya da Türk Silahlı Kuvvetleri olmadığını belirten Üstel, 1963 yılında ortaklık devletinin kurumlarının silah zoruyla ele geçirilmesini, Kıbrıs Türklerinin devlet organlarından dışlanmasını, köylerin yakılmasını ve toplu mezarları hatırlattı.

Üstel, Avrupa Parlamentosu'nun bu tarihi gerçekleri görmezden geldiğini belirterek, yalnızca Rum tezlerini esas almasının ne adalet ne de insan hakları anlayışıyla bağdaşmadığını ifade etti.

"Barış Harekatı meşru bir müdahaleydi"

Başbakan Üstel, Türkiye'nin 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı'nın 1960 Garanti Antlaşması'ndan doğan hak ve yükümlülükler çerçevesinde gerçekleştirildiğini vurguladı.

Barış Harekatı'nın Kıbrıs Türk halkını yok olmaktan kurtardığını belirten Üstel, adaya barış ve istikrar getiren bu müdahale sayesinde Kıbrıs'ta elli yılı aşkın süredir yeni bir savaş yaşanmadığını dile getirdi.

"Sessiz kalmayacağız"

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik suçlamaları kabul etmeyeceklerini kaydeden Üstel, "Hiç kimsenin kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atmasına, Anavatan Türkiye'yi haksız ithamlarla hedef almasına ve Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesini karalamasına sessiz kalmayacağız." dedi.

"Gerçekler siyasi kararlarla değişmez"

Avrupa Parlamentosu'nun aldığı kararların tarihi değiştiremeyeceğini savunan Üstel, "Gerçekler, Avrupa Parlamentosu'nda alınan siyasi kararlarla değişmez. Tarih; lobilerin hazırladığı raporlarla değil, yaşanmış gerçeklerle yazılır." ifadelerini kullandı.

"AB tarafsız davranmalı"

Açıklamasının sonunda Avrupa Birliği kurumlarına çağrıda bulunan Üstel, ideolojik ve taraflı yaklaşımlardan vazgeçilmesini istedi.

Üstel, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs meselesine adil, objektif ve tarihi gerçekler ışığında yaklaşması gerektiğini belirterek, Kıbrıs Türk halkının Anavatan Türkiye'nin desteğiyle egemen eşitlik, eşit uluslararası statü ve iki devlet temelindeki mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini kaydetti.