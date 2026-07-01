Üstel: BRT'yi Dünyaya Daha Güçlü Taşıyacağız

Kabulde konuşan Üstel, BRT'nin Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde üstlendiği tarihi role dikkat çekerek, Bayrak Radyosu aracılığıyla yapılan yayınların halka moral verdiğini, doğru haberin ulaştırılmasını sağladığını ve mücadeleye önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Kabulde konuşan Üstel, BRT'nin Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde üstlendiği tarihi role dikkat çekerek, Bayrak Radyosu aracılığıyla yapılan yayınların halka moral verdiğini, doğru haberin ulaştırılmasını sağladığını ve mücadeleye önemli katkılar sunduğunu söyledi.

BRT'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ardından ülkenin dünyaya açılan en önemli pencerelerinden biri haline geldiğini belirten Üstel, kurumun bugün de ülkenin sesini uluslararası platformlara taşıyan köklü kuruluşlardan biri olduğunu ifade etti.

"Birikmiş sorunları çözme iradesi ortaya koyduk"

BRT çalışanlarının uzun yıllardır çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirten Üstel, hükümete geldikleri ilk günden itibaren birikmiş sorunları çözme iradesi ortaya koyduklarını söyledi.

Geçmişte yaşanan siyasi istikrarsızlıklar nedeniyle çözülemeyen sorunların, sağlanan istikrar sayesinde birer birer çözüme kavuştuğunu ifade eden Üstel, yasal düzenlemeyle birlikte kurumun teknolojik altyapısının da güçlendirileceğini kaydetti.

"Bu yasa düzenlemesinde büyük emekler verildi"

Yasanın hazırlanması ve Cumhuriyet Meclisi'nden geçmesi sürecinde büyük emek harcandığını belirten Üstel, sürece katkı koyan herkese teşekkür etti.

Üstel, "Bu süreçte büyük emekler verdiniz. Başta BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özdemir Tokel olmak üzere, BAY-SEN'e, kurum çalışanlarına ve Başbakanlık hukukçularımıza teşekkür ediyorum. Hep birlikte bu güzel yasa düzenlemesinin hayata geçirilmesi için önemli bir çalışma ortaya koyduk." dedi.

BRT'yi daha güçlü bir yapıya kavuşturarak ülkenin sesini dünyanın her köşesine daha etkin ulaştıracaklarını belirten Üstel, yasal düzenlemenin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

BAY-SEN Başkanı Salih Sakallı ise 33 yıldır hayata geçirilemeyen yasanın kabul edilmesinde ortaya konulan siyasi irade ve destekten dolayı Başbakan Ünal Üstel'e teşekkür etti.

Düzenlemenin kurum çalışanları açısından yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu ifade eden Sakallı, uygulama sürecinde de aynı kararlılığın sürmesini beklediklerini söyledi.

BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Tokel de uzun yıllardır güncellenemeyen yasanın hayata geçirilmesinde Başbakan Ünal Üstel'in güçlü bir siyasi irade ortaya koyduğunu belirtti.

Sürecin her aşamasında Başbakan Üstel'in emeği, katkısı ve desteğinin bulunduğunu vurgulayan Tokel, "Bu irade olmasaydı yasa Meclis'e kadar gelemezdi." ifadelerini kullandı.

Tokel, yasanın hazırlanmasından Cumhuriyet Meclisi'nde kabul edilmesine kadar emeği geçen tüm kurum ve kişilere teşekkür ederek, düzenlemenin BRTK için önemli bir adım olduğunu söyledi.