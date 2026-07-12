Üstel'den Rum Tarafına: Şikâyeti Bırakın, Doğal Gazdan Siz de Yararlanın

Rum yönetiminin mutabakatı "yasadışı" olarak nitelendirmesini değerlendiren Üstel, Kıbrıs Türk halkının uluslararası anlaşmalar yapmaya devam edeceğini belirterek, Rum tarafına su, enerji ve doğal gaz projelerinden birlikte yararlanma çağrısında bulundu.

Rum yönetiminin mutabakatı "yasadışı" olarak nitelendirmesini değerlendiren Üstel, Kıbrıs Türk halkının uluslararası anlaşmalar yapmaya devam edeceğini belirterek, Rum tarafına su, enerji ve doğal gaz projelerinden birlikte yararlanma çağrısında bulundu.

Yazılı açıklama yapan Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte imzaladıkları mutabakat zaptının Rum tarafını rahatsız etmesinin beklenen bir durum olduğunu söyledi.

Rum tarafının yıllardır Kıbrıs Türk halkına ambargo ve izolasyon uyguladığını savunan Üstel, "Elinden gelse nefes almamızı dahi şikayet konusu yapacak bir zihniyetten farklı bir yaklaşım beklenemezdi." ifadelerini kullandı.

"Yoksunuz dediler ama yok olmadık"

Rum Dışişleri Bakanlığı'nın mutabakatı "yasadışı" ilan ederek Türkiye'yi şikayet edeceklerini açıklamasına tepki gösteren Üstel, Kıbrıs Türk halkının varlığının inkar edilemeyeceğini vurguladı.

"Kıbrıs Rum liderliği, Kıbrıs Türkü'nün bu adadaki varlığını kabul etmek zorundadır." diyen Üstel, Kıbrıs Türk halkının meşru temsilcilerinin aldığı kararların ve attığı imzaların da geçerli olduğunu ifade etti.

"Uluslararası anlaşmalar yapmayı sürdüreceğiz"

Üstel, KKTC'nin uluslararası iş birliklerini sürdürmeye devam edeceğini belirterek, Türkiye'den "Asrın Projesi" kapsamında adaya getirilen suyun bunun en somut örneği olduğunu söyledi.

Doğal gaz anlaşmasının da bu sürecin devamı niteliğinde olduğunu kaydeden Üstel, sırada elektrik ve fiber optik altyapı projelerinin bulunduğunu açıkladı.

"Şikayet etmeyi bırakın, bu projelerden siz de yararlanın"

Rum yönetimine çağrıda bulunan Üstel, adaya kazandırılan projelerden Güney Kıbrıs'ın da faydalanabileceğini belirtti.

"Açıkça çağrıda bulunuyorum. Bırakın şikayet etmeyi, gelin bu imkanlardan siz de yararlanın. Halkınızı gerçekleşmeyecek hayallerle oyalamayın." ifadelerini kullanan Üstel, Güney Kıbrıs'ın da su ve enerji konusunda ciddi sorunlar yaşadığını savundu.

Kıbrıs Türk tarafının bu kaynakları paylaşmaya ve iş birliğine hazır olduğunu belirten Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce yaptığı çağrıyı da hatırlattı.

Erdoğan'ın çağrısını hatırlattı

Üstel, Erdoğan'ın "Susuz kaldığınızda size de su verebiliriz. Elektriğiniz tükendiğinde elektrik de verebiliriz." sözlerini anımsatarak, Türkiye'den Anamur suyunun Güney Kıbrıs'ın da kullanımına sunulabileceğini ifade etti.

"Kıbrıs Türk halkı Ada'nın parlayan yıldızı olacak"

Açıklamasının sonunda KKTC'nin su, elektrik ve doğal gaz yatırımlarıyla güçleneceğini vurgulayan Üstel, "Kıbrıs Türk halkı su, elektrik ve doğal gaz ile Ada'nın parlayan yıldızı olacaktır. Hiçbir inkar, hiçbir tehdit ve hiçbir karalama kampanyası bu gerçeği değiştiremeyecek ve engelleyemeyecektir." dedi.

Rum tarafına son kez çağrıda bulunan Üstel, Kıbrıs Türk halkını uluslararası platformlarda şikayet etmek yerine ortak projelerde iş birliği yapılmasını önererek, sürdürülebilir su ve enerji kaynaklarının hem adanın doğal zenginliklerini koruyacağını hem de daha çevreci bir enerji anlayışına katkı sağlayacağını söyledi.