Üstel’den saldırıya sert tepki

Başbakan Ünal Üstel, Güney Kıbrıs’ta bir Kıbrıslı Türk vatandaşına yönelik gerçekleştirilen saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını açıkladı.

Başbakan Ünal Üstel, Güney Kıbrıs’ta bir Kıbrıslı Türk vatandaşına yönelik gerçekleştirilen saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını açıkladı.

Hayati tehlikesi devam eden vatandaşa acil şifalar dileyen Üstel, olayın tüm yönleriyle şeffaf ve etkin biçimde soruşturulması gerektiğini vurguladı.

Üstel, saldırının etnik nefret veya Kıbrıslı Türk kimliğine yönelik düşmanlıktan kaynaklanması halinde bunun yalnızca bireysel bir suç değil, toplumsal barışı hedef alan ciddi bir nefret suçu olacağını ifade etti.

Hükümetin, Polis Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumlarla birlikte süreci yakından takip ettiğini belirten Üstel, sorumluların adalet önünde hesap vermesi için gerekli tüm girişimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.