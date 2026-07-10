Üstel: Doğalgaz Boru Hattı Projesi KKTC’nin gelecek 100 yılını şekillendirecek

Yusuf Bahadır AYDIN

Yusuf Bahadır AYDIN

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, Türkiye ile imzalanacak doğalgaz boru hattı mutabakatının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, “Bu mutabakat zaptı, KKTC’nin gelecek 100 yılını şekillendirecek stratejik vizyonun ilk adımıdır.” dedi.

“Her ziyaret güçlü kardeşliğimizin yeni bir adımıdır”

Konuşmasına Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindeki heyeti selamlayarak başlayan Üstel, Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin sıradan diplomatik temasların çok ötesinde olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki bağların ortak tarih, kültür ve kader birlikteliğine dayandığını vurgulayan Üstel, “Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın her ziyareti iki devlet arasındaki güçlü iş birliğinin, ortak hedeflerimizin ve sarsılmaz kardeşliğimizin yeni bir adımıdır. Bizler aynı tarihin, aynı kültürün, aynı inancın ve aynı kaderin çocuklarıyız.” ifadelerini kullandı.

“Günü kurtaran değil, geleceği planlayan bir anlayışla hareket ediyoruz”

Göreve geldikleri ilk günden itibaren uzun vadeli kalkınma hedefleri doğrultusunda çalıştıklarını belirten Üstel, sağlık, eğitim, ulaşım ve sosyal konut başta olmak üzere birçok alanda önemli yatırımları hayata geçirdiklerini söyledi.

Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin yükseldiğini, Karpaz Hastanesi inşaatının sürdüğünü, Girne ve Güzelyurt Devlet Hastanelerinin tamamlandığını belirten Üstel, ülke genelinde yeni sağlık merkezlerinin yapıldığını ifade etti.

Eğitimde yeni okul projelerinin devam ettiğini, ulaşım altyapısının güçlendirildiğini ve gençlere yönelik sosyal konut projelerinin sürdüğünü kaydeden Üstel, üreticinin ve reel sektörün desteklenmeye devam ettiğini söyledi.

“Doğalgaz projesi yüzyılın en büyük yatırımlarından biri olacak”

Basın toplantısının en önemli gündem maddesinin Türkiye ile imzalanacak doğalgaz boru hattı mutabakatı olduğunu belirten Üstel, projenin KKTC’nin enerji geleceğinde tarihi bir dönüm noktası oluşturacağını söyledi.

“Asrın Su Projesi ülkemizin kalkınma tarihinde nasıl yeni bir sayfa açtıysa, bugün imzalayacağımız doğalgaz boru hattı projesi de enerji alanında yüzyılın en büyük projelerinden biri olacaktır.” diyen Üstel, enerji güvenliğinin artık yalnızca ekonomik değil stratejik bir konu olduğuna dikkat çekti.

“Enerji artık sadece ekonomik bir konu değildir.” diyen Üstel, “Enerji ulusal güvenliktir, kalkınmadır, üretimdir, rekabet gücüdür ve sürdürülebilir büyümedir.” ifadelerini kullandı.

Elektrik maliyetleri düşecek, enerji güvenliği güçlenecek

Doğalgazın KKTC’ye ulaşmasıyla birlikte elektrik üretim maliyetlerinin azalacağını belirten Üstel, enerji arz güvenliğinin güçleneceğini ve ülke ekonomisinin önemli kazanımlar elde edeceğini söyledi.

Sanayi sektörünün daha rekabetçi hale geleceğini, turizm sektörünün daha güçlü bir altyapıya kavuşacağını ifade eden Üstel, çevreci enerji dönüşümünün de hızlanacağını kaydetti.

“Bu proje çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceğine yapılan stratejik bir yatırımdır.” diyen Üstel, enerji alanındaki hedeflerinin yalnızca doğalgazla sınırlı olmadığını da vurguladı.

Enterkonnekte sistem hedefi sürüyor

Türkiye’den kabloyla elektrik getirilmesine yönelik enterkonnekte sistem çalışmalarının da kararlılıkla devam ettiğini belirten Üstel, hedeflerinin enerji güvenliğini daha da güçlendirmek olduğunu söyledi.

Yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılacağını ifade eden Üstel, güçlü enerji altyapısının ülkenin ekonomik kalkınmasına önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.

Yangınlara karşı hazırlıklar tamamlandı

İklim değişikliğinin etkilerine de değinen Üstel, yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı önemli tedbirler alındığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle 2026 yangın sezonu boyunca görev yapacak bir yangın söndürme helikopterinin KKTC’de konuşlandırıldığını açıklayan Üstel, helikopterlerin hızlı su alabilmesi amacıyla Ulukışla ve Dikmen’de iki büyük su alma havuzunun hizmete alındığını belirtti.

Orman Dairesi bünyesinde 205 kişilik yangın hazır kuvvet ekibinin de görev başında olduğunu ifade eden Üstel, vatandaşlara da çağrıda bulundu.

“Orman yangınlarıyla mücadele sadece araç ve personelle olmaz.” diyen Üstel, “En küçük bir ihmal telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir. Ormanlarımızı korumak geleceğimizi korumaktır.” ifadelerini kullandı.

“İki devletli çözüm vizyonundan taviz vermeyeceğiz”

Türkiye ile yürütülen iktisadi ve mali iş birliği protokollerinin sağlık, eğitim, tarım, turizm, dijital dönüşüm ve enerji alanlarında önemli kazanımlar sağladığını belirten Üstel, milli davaya ilişkin mesajlar da verdi.

Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ile eşit uluslararası statüsünün vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Üstel, “Geçmişte defalarca denenmiş ve başarısız olmuş çözüm modellerini değil, iki devletli çözüm vizyonunu kararlılıkla savunuyoruz. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti ile tam görüş ve hedef birliği içerisindeyiz.” dedi.

“Kalkınma yolculuğunda yeni bir dönem başlıyor”

Doğalgaz mutabakatının yalnızca bir enerji projesi olmadığını vurgulayan Üstel, bunun KKTC’nin kalkınma sürecinde yeni bir dönemin başlangıcı olacağını söyledi.

“Hükümet olarak eser üretmeye, ülkemize yatırım kazandırmaya ve halkımızın yaşam kalitesini yükseltmeye kararlıyız.” diyen Üstel, güçlü devletlerin büyük hedefler koyan ve bu hedefleri hayata geçiren devletler olduğunu ifade etti.

Üstel, konuşmasının sonunda başta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne KKTC’ye verdikleri destek dolayısıyla teşekkür etti.