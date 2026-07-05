Başbakan Ünal Üstel, sağlık alanında son dört yılda hayata geçirilen yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulunarak, hükümetin sağlık altyapısını güçlendirmeye yönelik önemli adımlar attığını söyledi.

Başbakan Ünal Üstel, sağlık alanında son dört yılda hayata geçirilen yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulunarak, hükümetin sağlık altyapısını güçlendirmeye yönelik önemli adımlar attığını söyledi.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren sağlık alanını öncelikli hizmet başlıklarından biri olarak gördüklerini belirten Üstel, güçlü bir devletin en önemli göstergelerinden birinin güçlü bir sağlık altyapısı olduğunu ifade etti.

Yıllardır gündemde olan ancak tamamlanamayan projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Üstel, “Dört yıla dört hastane sığdırdık” dedi.

Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin yapımının başlatıldığını, Pamuklu-Karpaz Hastanesi’nin temelinin atıldığını ve inşaat çalışmalarının hızla sürdüğünü belirten Üstel, her iki hastanenin de 2027 yılı içerisinde hizmete açılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Üstel ayrıca, uzun yıllardır tamamlanmayı bekleyen Güzelyurt ve Girne Devlet Hastanelerinin de bitirildiğini, açılış için son hazırlıkların yapıldığını açıkladı.

Sağlık yatırımlarının yalnızca hastane projeleriyle sınırlı olmadığını belirten Başbakan Üstel, ülke genelinde yeni sağlık merkezlerinin hayata geçirildiğini, mevcut merkezlerin ise yenilendiğini söyledi.

Hastaneler ve sağlık merkezlerinin tıbbi cihaz, teknik altyapı ve iç donanımlarının da çağın gereksinimlerine uygun şekilde güçlendirildiğini ifade eden Üstel, ambulans filosunun da görev süreleri boyunca yaklaşık iki katına çıkarıldığını kaydetti.

Yeni Devlet Laboratuvarı projesinin de tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Üstel, sağlık alanında yıllardır bekleyen birçok çalışmanın dört yıl içerisinde hayata geçirildiğini söyledi.

“Konuşmak değil, yapmak; söz vermek değil, yerine getirmek” anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden Üstel, vatandaşlara daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.