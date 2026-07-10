Üstel: Elektrik üretim maliyetleri düşecek

KKTC-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı Mutabakat Zaptı İmza Töreni’nde konuşan Üstel, projenin iki devlet arasındaki sarsılmaz kardeşliğin, ortak vizyonun ve geleceği birlikte inşa etme kararlılığının en somut göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.

KKTC-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı Mutabakat Zaptı İmza Töreni’nde konuşan Üstel, projenin iki devlet arasındaki sarsılmaz kardeşliğin, ortak vizyonun ve geleceği birlikte inşa etme kararlılığının en somut göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.

Enerjinin günümüzde yalnızca ekonomik bir unsur olmadığını vurgulayan Üstel, “Enerji güvenliktir, kalkınmadır, üretimdir, rekabet gücüdür ve sürdürülebilir büyümedir.” dedi.

Güçlü enerji altyapısına sahip olmayan ülkelerin ekonomik hedeflerini gerçekleştirmesinin her geçen gün zorlaştığını belirten Üstel, hükümet olarak günü kurtaran çözümler yerine gelecek nesilleri düşünen kalıcı yatırımlara öncelik verdiklerini söyledi.

“Elektrik üretim maliyetleri düşecek”

Türkiye’den deniz altından döşenecek boru hattıyla KKTC’ye ulaştırılması planlanan doğal gazın enerji arz güvenliğini güçlendireceğini belirten Üstel, projenin elektrik üretim maliyetlerini düşüreceğini, sanayinin rekabet gücünü artıracağını, turizm sektörüne katkı sağlayacağını ve çevre dostu enerji dönüşümünün önünü açacağını kaydetti.

Üstel, “Bu proje bugünün değil, gelecek nesillerin projesidir. Çocuklarımıza daha güçlü, daha sürdürülebilir ve daha rekabetçi bir ülke bırakma irademizin göstergesidir.” ifadelerini kullandı.

“Dün su geldi, bugün doğal gaz geliyor”

Asrın Su Projesi’ni hatırlatan Üstel, Anadolu’dan KKTC’ye ulaştırılan suyun ülkeye yalnızca su değil, güven ve umut da getirdiğini belirterek, “Dün su geldi, bugün doğal gaz geliyor. Yarın enterkonnekte elektrik sistemiyle enerji altyapımız daha da güçlenecek. Fiber optik yatırımlarıyla ülkemizi dijital çağın imkânlarıyla buluşturacağız.” dedi.

Su, enerji ve dijital altyapının çağımızda devletlerin geleceğini şekillendiren en önemli unsurlar arasında yer aldığını ifade eden Üstel, bu geleceğin Türkiye ile omuz omuza inşa edildiğini söyledi.

“Enerjide güçlü altyapı oluşturacağız”

Küresel gelişmelerin enerji güvenliğinin stratejik önemini ortaya koyduğunu dile getiren Üstel, KKTC’nin geleceğini tesadüflere bırakmayacaklarını belirtti.

Üstel, “Enerjide güçlü bir altyapı oluşturacağız. Üretimi destekleyeceğiz, yatırımı artıracağız, istihdamı büyüteceğiz ve gençlerimize kendi ülkesinde umutla yaşayabileceği güçlü bir gelecek hazırlayacağız.” diye konuştu.

Doğal gaz hattı mutabakatının aynı zamanda Doğu Akdeniz’e güçlü bir mesaj verdiğini vurgulayan Üstel, “Kıbrıs Türk halkı bu bölgede vardır, köklüdür ve egemen iradesiyle geleceğini inşa etmektedir. Anavatan Türkiye’nin güçlü desteğiyle yoluna kararlılıkla devam edecektir. Biz biliyoruz ki Türkiye varsa güven vardır, Türkiye varsa güç vardır.” ifadelerini kullandı.

“İki yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz”

İki yıl önce Türkiye ile deniz altından elektrik kablosu projesine ilişkin protokol imzalandığını hatırlatan Üstel, teknik fizibilite çalışmalarının tamamlandığını ancak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin itirazları nedeniyle Avrupa Birliği onay sürecinin devam ettiğini söyledi.

Üstel, buna rağmen enerji yatırımlarının bekletilmediğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın koordinasyonu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın çalışmalarıyla doğal gaz boru hattı projesinde önemli bir aşamaya gelindiğini ifade etti.

Doğal gaz projesinin herhangi bir dış onaya ihtiyaç duymadan hayata geçirileceğini belirten Üstel, “Hedefimiz iki yıl içerisinde bu dev projeyi ülkemize kazandırmak ve enerjide yaşanan sıkıntıları tarihe gömmektir. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için bir milattır.” dedi.

Konuşmasının sonunda projeye verdikleri destek dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a teşekkür eden Üstel, doğal gaz boru hattı projesinin KKTC, Türkiye ve iki ülke halkı için hayırlı olmasını diledi.