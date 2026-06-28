Üstel: Ercan Havalimanı KKTC'nin Uluslararası Havalimanı Olmaya Devam Edecek

Üstel, Ercan Havalimanı'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin bir iç hat havalimanına dönüştürüleceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, bu yöndeki değerlendirmelerin yanlış olduğunu ifade etti. "Amacımız bilet fiyatlarını düşürmek" Hükümet ortaklarıyla birlikte öncelikli hedeflerinin vatandaşların daha uygun maliyetlerle seyahat edeb…

Üstel, Ercan Havalimanı'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin bir iç hat havalimanına dönüştürüleceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, bu yöndeki değerlendirmelerin yanlış olduğunu ifade etti.

"Amacımız bilet fiyatlarını düşürmek"

Hükümet ortaklarıyla birlikte öncelikli hedeflerinin vatandaşların daha uygun maliyetlerle seyahat edebilmesini sağlamak olduğunu kaydeden Üstel, yürütülen teknik çalışmaların temel amacının uçuş maliyetlerini iç hat seviyelerine yaklaştırarak ekonomik avantaj oluşturmak olduğunu söyledi.

Üstel, bu çalışmaların aynı zamanda yeni uluslararası uçuş imkanlarının artırılmasına yönelik olduğunu da dile getirdi.

"Ercan egemenliğimizin dünyaya açılan kapısıdır"

Ercan Havalimanı'nın sadece bir ulaşım noktası olmadığını vurgulayan Başbakan Üstel, "Ercan, bizim için sıradan bir havalimanı değil, devletimizin dünyaya açılan en önemli egemenlik kapılarından biridir." ifadelerini kullandı.

"Henüz hükümetin önüne gelmiş bir rapor yok"

Konuyla ilgili teknik çalışmaların sürdüğünü belirten Üstel, henüz hükümetin değerlendirmesine sunulmuş herhangi bir rapor bulunmadığını açıkladı.

Çalışmalar tamamlandıktan sonra gerekli değerlendirmelerin hükümet ortaklarıyla birlikte yapılacağını belirten Üstel, sürecin sonunda kamuoyunun da şeffaf şekilde bilgilendirileceğini ifade etti.