Üstel: Erken seçim yok, aceleniz varsa 6 Aralık'ı ilan edebiliriz

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Vatandaşın hizmet ve proje beklediğini ifade eden Üstel, halkın hükümetin gerçekleştirdiği yatırımları yakından takip ettiğini kaydetti. Üstel, “Benim vatandaşım icraat ister. Halk bu hükümetin yaptığı projeleri, ortaya koyduğu eserleri gördü. Hastaneleri de gördü, yapılan yatırımları da gördü” dedi.

“Tünelin ucunda ışık var”

Geçmişte yapılan eleştirileri hatırlatan Üstel, “2018’i unutmadık. O dönemde ‘tünelin ucunda ışık yok’ dediniz ve gittiniz. Bizim tünelimizin ucunda ışık var. Acelemiz yok, icraat yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Hükümetin uzun yıllar yapılamayan birçok projeyi hayata geçirdiğini savunan Üstel, görev süreleri boyunca ülkeye önemli yatırımlar kazandırdıklarını söyledi.

“Erken seçim gündemde değil”

Erken seçim tartışmalarının artık geride kaldığını belirten Üstel, “Erken seçim yoktur artık” dedi.

Seçim tarihine ilişkin olası bir değişiklik olması halinde bunun da yasal çerçevede ve Yüksek Seçim Kurulu’nun talepleri doğrultusunda yapılacağını ifade eden Üstel, seçimlerle ilgili düzenlemelerin YSK’nın önerileri doğrultusunda hazırlandığını yineledi.

“Aceleniz varsa 6 Aralık’ı ilan edebiliriz”

Üstel, seçim tarihinin öne alınmasının gündeme gelmesi halinde gerekli yasal düzenlemelerin Meclis’e getirileceğini belirterek, “Her şeyin bir günü var. Ancak aceleniz varsa 6 Aralık’ı ilan edebiliriz” dedi.